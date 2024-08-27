İzmir\'de 3 çocuğunu öldüren baba, telefona sarılıp yakınlarını aramış

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Uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası ile buluşan kadın canından oldu

Kızını boğarak öldüren babanın bir sonraki adımı da felaket olacakmış

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Yaptığını duyunca "Deli" diyen de var, övgüler dizen de

İzmir'de sabah saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi 3 çocuğunu öldürüp, 1 çocuğunu ve kendisini yaraladı. Katil zanlısı baba ve yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken olaya ilişkin yeni detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı.

ÇOCUKLARINI ÖLDÜRÜP TELEFONA SARILDI

Edinilen bilgiye göre; çocuklar vücutlarının farklı yerlerine aldıkları kurşunlarla yere yığılırken katil zanlısı baba, bir yakınını arayarak çocuklarını vurduğunu, kendisinin de intihar edeceğini söyleyerek bulundukları yeri bildirdi. Telefonu kapatan baba, çocuklarını öldürdüğü silahla kendini vurdu.

ÇOCUKLARIN ANNESİ MANİSA'DA

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, katil zanlısı baba ve yaralı kız çocuğu hastaneye kaldırdı. Çocukların annesinin ise Manisa'da olduğu öğrenildi.