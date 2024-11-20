İzmir'de 3 polis memurunu silahla yaralayan şahsın yakalanma anları: Vatandaş linç etmek istedi - Son Dakika
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İzmir'de 3 polis memurunu silahla yaralayan şahsın yakalanma anları: Vatandaş linç etmek istedi

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İzmir'de kavga ihbarına giden polis ekiplerine ateş açan saldırganın yakalanma görüntülerine ulaşıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan ve eski muhtar adayı olduğu öğrenilen saldırgan, çevredeki vatandaşlar tarafından sokak ortasında linç edilmeye çalışıldı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

20.11.2024 23:35
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekiplerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 2'si ağır 3 polis yaralandı. Polise ateş açan saldırganın olayın ardından silahıyla birlikte yakalandığı bildirildi. Şüphelinin yakalanma anına ilişkin görüntülere de ulaşıldı.

YARALI POLİSLER HASTANEYE KALDIRILDI

Olay, Seferihisar ilçesi Turabiye Mahallesi Hamamalanı mevkisinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, mahallede meydana gelen silahlı kavga ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Adrese intikal eden polis ekiplerine M.S.Ç. isimli şüpheli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda komiser F.H.A., polis memuru M.T.B. ve polis memuru İ.G. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SALDIRGANIN YAKALANMA ANINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İzmir'in Seferihisar ilçesinde husumetli 2 grup arasında silahlı çatışma çıkacağı ihbarına giden ve sivil polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis memuru ve 1 komiser yaralanırken, şüphelilerden M.S.Ç., olay yerinden kaçmaya çalışırken suç aleti tabanca ile yakalandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan ve eski muhtar adayı olduğu öğrenilen M.S.Ç., çevredeki vatandaşlar tarafından sokak ortasında linç edilmeye çalışıldı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

VATANDAŞLAR ŞÜPHELİLERİN İŞ YERLERİNE SALDIRDI

Öte yandan olayın duyulması üzerine vatandaşlar, şüphelilerin iş yerine saldırdı. Vatandaşlar, iş yerlerine taş ve sopalarla saldırarak zarar verirken, polis ekipleri ortamı yatıştırmaya çalıştı. Polis ekipleri, ilçede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. İlçeye giriş ve çıkışlarda polis ekipleri denetim yaparken, ilçede belirlenen adreslere ise operasyon düzenleniyor. Tedaviye alınan polislerin tedavisi sürüyor.

İzmir'de 3 polis memurunu silahla yaralayan şahsın yakalanma anları: Vatandaş linç etmek istedi
İzmir'de 3 polis memurunu silahla yaralayan şahsın yakalanma anları: Vatandaş linç etmek istedi
İzmir'de 3 polis memurunu silahla yaralayan şahsın yakalanma anları: Vatandaş linç etmek istedi
İzmir\'de 3 polis memurunu silahla yaralayan şahsın yakalanma anları: Vatandaş linç etmek istedi

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de 3 polis memurunu silahla yaralayan şahsın yakalanma anları: Vatandaş linç etmek istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Naci Gülenç:
    Böyle o.çocuklarını tutuklamayın, Abd polisi ne yapıyor az örnek alın. 110 5 Yanıtla
  • ƒ????? ????¸:
    böyleleri ya çok silahşör ya da bizim polislerimizin aldıkları eğitim ve yetki yetersiz enterasan 30 1 Yanıtla
  • Erkut Köse:
    Adalet bakanının hakimleri bırakır merak etmeyin içişleri bakanıda sormaz 10 5 Yanıtla
  • Reis 13:
    orantısız güç, adaleti temsil etmez. 2 11 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    teslim almak yerine itlaf edilmeliydi.. 2 1 Yanıtla
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