5 kişinin ölüme neden olan patlamanın yaşandığı lokantayla ilgili yeni detay! Günler önce verilen ilan ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

5 kişinin ölüme neden olan patlamanın yaşandığı lokantayla ilgili yeni detay! Günler önce verilen ilan ortaya çıktı

Geniş Video İzle

İzmir Torbalı'da bir şırdancıda yaşanan patlama sonucu 5 kişiye mezar olan dükkan için 5 Haziran'da devren satılık ilanı verdiği ortaya çıktı.

02.07.2024 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz günlerde İzmir'de sanayi tipi tüpün patlamasıyla facia yaşandı. Şırdancı dükkanında gerçekleşen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti. Olay üstünden günler geçtikçe olayla ilgili ilginç detaylar ortaya çıkıyor.

LOKANTA 11 AYDIR RUHSATSIZMIŞ

Sokağı savaş alanına çeviren ve toplamda 63 kişinin yaralandığı patlamada Ruken Çağur (31), Evin Aslan (36), kardeşi Birgül Sarsılmaz (44), Havin Ergin (17) ve Dilek Bağ (24) hayatlarını kaybettiler. 20 dükkan, 11 bina, 11 aracın zarar gördüğü büyük patlamaya ilişkin yapılan incelemeler sonucunda, patlamanın yaşandığı lokantanın 11 aydır ruhsatsız olduğu tespit edildi. İş yerinin bu şekilde 11 aydır faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

5 kişinin ölüme neden olan patlamanın yaşandığı lokantayla ilgili yeni detay! Birkaç hafta önce verilen ilan ortaya çıktı

DEVREN SATILIK İLANI VERİLMİŞ

Öte yandan; 'Şırdan Dünyası' isimli restoran ile ilgili 5 Haziran'da internet üzerinden satılık ilanı verildiği ortaya çıktı. İlanda, 'Ayrancılar Barış Manço Caddesi üzerindedir. Cirosu güzeldir. Bölgede tektir. İsmi duyulmuş, bilinmiş bir yerdedir. Restoran olarak değerlendirebilirsiniz. Çarşı içindedir. Şehir değişikliği yapacağım için devir ediyorum. Gelip görebilir, cirosuna bakabilirsiniz. Ciddi alıcılar iletişime geçsin lütfen. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun" yazıldığı görüldü.

İzmir'de 5 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili çarpıcı detay
5 kişinin ölüme neden olan patlamanın yaşandığı lokantayla ilgili yeni detay! Günler önce verilen ilan ortaya çıktı

Torbalı, İzmir, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 5 kişinin ölüme neden olan patlamanın yaşandığı lokantayla ilgili yeni detay! Günler önce verilen ilan ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:08 Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun İkisi de cezaevini boyladı Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun! İkisi de cezaevini boyladı
17:26 Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse! Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu
17:18 Masada önemli konular var Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı Masada önemli konular var! Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı
17:05 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş
16:42 İstanbul’da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı İstanbul'da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı
16:49 Kimse böyle bir hamle beklemiyordu Fenerbahçe’den milli yıldıza kanca Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca
15:53 “En yüksek asgari ücret bizde“ diyen Şimşek’e zehir zemberek sözler "En yüksek asgari ücret bizde" diyen Şimşek'e zehir zemberek sözler
15:50 Kayseri’de tansiyon yüksek Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı Kayseri'de tansiyon yüksek! Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı
15:29 Hindistan’da ayin sırasında izdiham En az 107 kişi hayatını kaybetti Hindistan'da ayin sırasında izdiham! En az 107 kişi hayatını kaybetti
15:24 Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti! Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi
15:15 Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil’in son halini görenler tanıyamıyor Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil'in son halini görenler tanıyamıyor
14:47 Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti! Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu
14:29 Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi
14:20 Devler Ligi’nin kazananını bilmişti Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti Devler Ligi'nin kazananını bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 18:42:08. #1.13#
SON DAKİKA: 5 kişinin ölüme neden olan patlamanın yaşandığı lokantayla ilgili yeni detay! Günler önce verilen ilan ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement