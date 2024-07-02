Geçtiğimiz günlerde İzmir'de sanayi tipi tüpün patlamasıyla facia yaşandı. Şırdancı dükkanında gerçekleşen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti. Olay üstünden günler geçtikçe olayla ilgili ilginç detaylar ortaya çıkıyor.
Sokağı savaş alanına çeviren ve toplamda 63 kişinin yaralandığı patlamada Ruken Çağur (31), Evin Aslan (36), kardeşi Birgül Sarsılmaz (44), Havin Ergin (17) ve Dilek Bağ (24) hayatlarını kaybettiler. 20 dükkan, 11 bina, 11 aracın zarar gördüğü büyük patlamaya ilişkin yapılan incelemeler sonucunda, patlamanın yaşandığı lokantanın 11 aydır ruhsatsız olduğu tespit edildi. İş yerinin bu şekilde 11 aydır faaliyet yürüttüğü öğrenildi.
Öte yandan; 'Şırdan Dünyası' isimli restoran ile ilgili 5 Haziran'da internet üzerinden satılık ilanı verildiği ortaya çıktı. İlanda, 'Ayrancılar Barış Manço Caddesi üzerindedir. Cirosu güzeldir. Bölgede tektir. İsmi duyulmuş, bilinmiş bir yerdedir. Restoran olarak değerlendirebilirsiniz. Çarşı içindedir. Şehir değişikliği yapacağım için devir ediyorum. Gelip görebilir, cirosuna bakabilirsiniz. Ciddi alıcılar iletişime geçsin lütfen. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun" yazıldığı görüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › 5 kişinin ölüme neden olan patlamanın yaşandığı lokantayla ilgili yeni detay! Günler önce verilen ilan ortaya çıktı - Son Dakika
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