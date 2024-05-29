İzmir'de ailesini öldüren genç hastaneye sevk edildi - Son Dakika
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İzmir'de ailesini öldüren genç hastaneye sevk edildi

İzmir\'de ailesini öldüren genç hastaneye sevk edildi

İzmir'in Torbalı ilçesinde annesi ve babasını öldüren Kamil Yılmaz'ın durumu ciddiyetini koruyor. Yakınları, cenaze teslimi için morga geldi. Ailesi, Kamil'in uyuşturucu kullanması nedeniyle tedavi görmesi için uğraşıyordu. Kamil'in kız kardeşi ise olayla ilgili konuşmaktan kaçınıyor. Cenazeler, Torbalı Merkez Mezarlığı'nda defnedilecek.

29.05.2024 13:25
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İzmir'in Torbalı ilçesinde annesi Sevilay Yılmaz ile babası şoför Hikmet Yılmaz'ı tabanca ile öldürüp, aynı silahla intihara kalkışan Kamil Yılmaz, Torbalı Devlet Hastanesi'nden Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Öldürdüğü annesiyle aynı iş yerinde garsonluk yapan Yılmaz'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Diğer yandan çiftin yakınları, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Cenaze teslimi için gelen Sevilay Yılmaz'ın ağabeyi çiftçi Emin Yıldız (55), "Kamil, uyuşturucu kullanıyordu. Uyuşturucu almak için annesinden ve babasından para istemiş. Para alamayınca uyuşturucu krizi geçirip, öldürmüş. Ailesi tedavisi görmesi için uğraşıyordu. Allah bütün gençlerimizi bu beladan kurtarsın. Hap kullandığını biliyoruz" dedi.

'KIZLARI OLAYLA İLGİLİ ÇOK KONUŞMUYOR'

Emin Yıldız, Kamil Yılmaz'ın daha önce de anne ve babasına şiddet uyguladığını ileri sürerek, "Babasıyla başlayan tartışmada bağırışmışlar; sonrasında annesi gelmiş. İkisini vurup, kendini de vuruyor. En son olay sırasında komşudaki Kamil'in kız kardeşi A.D.Y. eve gelince ağabeyini yerde bağırırken görüyor ve yere düştüğünü sanıyor. Sonra olanları öğrenmiş. Şu an bizde kalıyor, olayla ilgili çok fazla konuşmuyor. Bundan sonra nerede kalmak isterse, orada hayatına devam edecek. Huzuru için elimizden geleni yapacağız. Anne ve babaların çocuklarına sahip çıkmalarını istiyorum. Her şeyini takip etsinler. Her şeyin aileden kaynaklandığına inanıyorum. En büyük sorumluluk, anne ve babada. Anne, baba evladını takip etmezse; o gençler bu yollarda aileleriyle heder oluyor. Ayrıca Kamil'in silahı varmış ve evde tutuyormuş" diye konuştu. Cenazeler, Torbalı Merkez Mezarlığı'nda defnedilecek.

Torbalı, İzmir, Baba, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de ailesini öldüren genç hastaneye sevk edildi - Son Dakika

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