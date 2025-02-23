Av sırasında kazayla 12 yaşındaki oğlunu öldürdü - Son Dakika
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Av sırasında kazayla 12 yaşındaki oğlunu öldürdü

Av sırasında kazayla 12 yaşındaki oğlunu öldürdü

İzmir'in Bornova ilçesinde Rıfat E., av sırasında elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu 12 yaşındaki oğlu Ateş Ali E.'yi başından vurdu. Ateş Ali E. hayatını kaybederken, Rıfat E. ise gözaltına alındı.

23.02.2025 23:24
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İzmir'in Bornova ilçesinde dün sabah saatlerinde oğlu Ateş Ali E. ile Rasathane mevkiine avlanmaya giden Rıfat E.'nin elindeki av tüfeği iddiaya göre kazara ateş aldı.

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12 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜRDÜ

Silahtan çıkan saçmalar Ateş Ali E.'nin başına isabet etti. Rıfat E.'nin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ateş Ali E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

İzmir'de Av Kazası: Baba, Oğlunu Yanlışlıkla Vurarak Öldürdü

GÖZALTINA ALINDI

Ateş Ali E.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Rıfat E., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Güvenlik, 3-sayfa, Bornova, Hukuk, İzmir, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Av sırasında kazayla 12 yaşındaki oğlunu öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Alp Eren:
    Allah rahmet eylesin aileye Allah sabır versin ama hangi çağdayız zevk için av yapmak (hayvan öldürmek) nedir ya 65 0 Yanıtla
  • Enver Atabey:
    Baba için hayat bitti. 62 0 Yanıtla
  • Gerçek Bilgi:
    Atın ölümü arpadan olsun 1 58 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    12 yaşındaki çocuğun ne işi var Av da 48 1 Yanıtla
  • Herbokolog Sami null:
    yasaklansın abi. Tamam avlanmak insanın doğasında var, ama şehirde yaşayıp hafta sonu hayvan öldürmek için ava giden adam net bir şekilde hayvandır. kardeşim marketlerde domuz eti bile var, neyin ava gitmesi bu ya? 42 3 Yanıtla
  • Abdulkadir Çam:
    şu av işini bırakın arkadaş… kaç kişi oldu kazaya kurban oluyorlar. 34 0 Yanıtla
  • Casper:
    Ava Giden Avlanır 6 28 Yanıtla
  • Kemsl:
    şehir de ava gitmekte nedir. köyüne geri dön kardeşim, git dağında avlansana. 24 1 Yanıtla
  • Murat Sert:
    kazami acaba şupheli olabilir 4 3 Yanıtla
  • Casper:
    Allah Razı Gelmedi Başkalarının Canını Yakarsan Olacağı Bu 3 2 Yanıtla
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