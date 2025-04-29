Görüntü Türkiye'den! Bira için birbirlerini ezdiler - Son Dakika
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Görüntü Türkiye'den! Bira için birbirlerini ezdiler

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İzmir'de bir tırın dorsesinin yırtılması sonucu yola saçılan biralar, vatandaşlar tarafından adeta yağmalandı. Biraları toplamak isteyenlerin oluşturduğu kalabalık kısa sürede izdihama dönüştü.

29.04.2025 10:51  Güncelleme: 10:58
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İzmir'de bir tırın dorsesinin yırtılması sonucu yola saçılan biralar, kısa sürede çevredeki vatandaşların akınına uğradı. Olay yerinde toplanan onlarca kişi, yerdeki biraları toplamak için adeta birbirleriyle yarıştı.

"NE TALANCI BİR MİLLET OLDUK"

Yaşanan yoğunluk kısa sürede izdihama dönüşürken, görüntü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Videonun altına "Tam yerine düşmüş", "Yeter ki bedava olsun.İyi bir manzara değil", "Buradaki izdihamı izleyince, İstanbul depreminde yaşanacak kaosu ve yağmayı hayal et", "Ne talancı bir millet olduk" şeklinde yorumlar yapıldı.

Görüntü Türkiye\'den! Bira için birbirlerini ezdiler

3-sayfa, Gündem, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Görüntü Türkiye'den! Bira için birbirlerini ezdiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (46)

  • yobaz deşen:
    akmhpk sağolsun ülkeyi bitirdi 139 371 Yanıtla
    Mehmet Emin Sahin:
    İzmir ora ne alaka akp- mhp saman yemeyi kes 5 0
    Uğur Kart:
    CHPKK KADAR OLAMAZ 4 0
    Hls157128:
    mal 2 0
    mustafa aktas:
    20 sene önce neyin vardı da bitti gevşek..yolun bile yoktu yürüyecek şimdi buradan yol yapıyorsun trol. 2 0
  • Halis demir:
    caapelilerin Z kuşağı 301 111 Yanıtla
    Şevki Sünger:
    Akp. Iktidarda olsa bu goruntuler olmazdı dini mubin insanlar yetisirdi 1 0
    Korkusuz Korkak:
    pe yakını vergi olunca :) 0 0
  • Enver Atabey:
    Burası İzmir, normaldir 296 92 Yanıtla
    ömer duman:
    burası torbalı k3koların mekani 0 1
    şakir:
    sankı konyada devrılse kımse toplamayacaktı 0 1
  • Abuzer Kadayıf:
    Cyp nin genç seçmeni 191 70 Yanıtla
  • mesut:
    Ülkenin Hali geçen gün aynısı Urfa Diyarbakır yolunda meyve sebze tırı içinde olmuştu. kısaca doğudan batıya ülke Açç Açç 136 85 Yanıtla
  • Müslüm Yaman:
    şimdi koyun kim olduğunu anladınız mı 168 49 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    İşte bu kesim sözde iktidar olacağız diyor 145 49 Yanıtla
    Korkusuz Korkak:
    pudra şekeri kamyonu devrilse farklı bir sonuç olabilirdi haklısın :) 1 0
  • Abuzer Kadayıf:
    Yobaz deşen kaç kasa bira kaptın Kafayı bulmuşsun zabah zabah 149 39 Yanıtla
  • 151845:
    alkol bu yuzden kotu birşey o dökülen ekmek olsaydı toplayıp şofere geri verirlerdi 125 55 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Bunlar bu kafayla 100 yıl daha iktidar olamaz 132 36 Yanıtla
    Erkan Ozdemir:
    Devrilen sebze kamyonuna saldıranlar için de aynı yorumu yapmadıysan kan testi yaptır. 1 0
  • Gürkan Mirkan:
    şimdi bu ayyaşlarla benim oyum bir mi? 104 33 Yanıtla
    Erkan Ozdemir:
    Sen kimsin ki ... Hadi sütünü iç yat. 0 9
  • Abuzer Kadayıf:
    Seçmeni ne ise lideri de o kafada olacak bir kesim 98 34 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Kadıköy de haftasonu bira rakı viski su gibi içildi her yer içenlerle doluydu 89 28 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Aileleri gurur duymuştur aferim sana diye 71 19 Yanıtla
  • AHMET YILDIZHAN:
    bira içinde boğulun emiiii.. 64 25 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    chli ler iş başında gene 63 20 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    belki rakı viski olduğu için değerli alıp satarlar 21 48 Yanıtla
    mnayhan2008:
    o zaman hırsızlık olmuyor mu 4 0
  • Abuzer Kadayıf:
    Cyp nin neresi z kuşağı yaşlı olanlar da var videoyu iyi izleyelim her yaştan var :)) 42 18 Yanıtla
  • 232379:
    Biralar Sigortalı Ne Var Bunda Şirket Sigortadan parasını Alacak İyi Yapmışlar İnsanlar Almasa Şirket Hem Sigortadan Hemde Sağlam Biraları Satip Çifte Para Kazanacak 15 37 Yanıtla
  • Erkan Ozdemir:
    Abuzer kadayıf denen .... Boş beleş , cahilce konuşuyorsun. Sırf yalamak için yorum yazıyorsun. Azcık omurgalı olun... 16 26 Yanıtla
    Korkusuz Korkak:
    boş ver mesir macununa düşen dayıyı da gördük biz ki mesir macununda vergi %1 alkolde e-70 filan :) 0 0
  • Aykut Keskiner:
    hey benim güzel ülkem nerlere geldik nelere yüz dönmezken nelere muhtaç gibi saldırırolduk 28 8 Yanıtla
  • null:
    utanç verici 29 4 Yanıtla
  • Bilgin Bilgin:
    Welchem to izmir..:):):) 18 8 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    ulkede tir devrilip gunah sacilsa acliktan kapis kapis gider..manen kafada ac, zihinler hep dahasi , kar kardir, yaptin yaptin dolu... gercekten de madden yine ac insanlar. beslenemeyen, sadece diyan kitle cokca. egitim sistemi, ekonomik sartlar, refah seviyesinin sadece yuzde 10 20 lik kesimde toplanisi ile. olani da ac olmayani da.. 10 16 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat:
    Yazıklar olsun ne hale geldik toplum olarak sorsan şimdi modern cagdaş derler oraya makarnacaıdan biraciya geciş 19 2 Yanıtla
  • Enver Atabey:
    laayık İzmir 16 3 Yanıtla
  • Pervin Öztan:
    Olayı siyasi boyutta ele almak sığ bir yaklaşım. YAĞMA ahlâkî çöküşün net bir göstergesi. Müslüman çoğunluğun olduğu bir ülke için utanç verici. Erdemler siyasetten ve inançlardan ayrı eke alındığında toplumsal uzlaşı kolaylaşacaktır. 12 5 Yanıtla
    Yahya Gültekin:
    Ne dersen de chp zihniyeti 0 0
  • aragorn:
    küçüçük çocuklar nedşr anlamadım lan kaç yaşındasınız daha pç kuruları 12 3 Yanıtla
  • Rook:
    demokratik laik chpppp gençliği işte ne beklersin 7 2 Yanıtla
  • OSMANLI TORUNU:
    Ahlaka bakarmısın harama haramla karşılık bu olsa gerek 8 0 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    CAHAPENİN OY VERENLERİ İŞTE BU TİNERCİ KESİM 4 1 Yanıtla
  • Albaraka Kürt:
    "Akepeliler ucuzluk için birbirini eziyo way koyunlar" diye dalga geçenler iyi seyredin :) 0 0 Yanıtla
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