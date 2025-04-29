Görüntü Türkiye\'den! Bira için birbirlerini ezdiler

İzmir'de bir tırın dorsesinin yırtılması sonucu yola saçılan biralar, kısa sürede çevredeki vatandaşların akınına uğradı. Olay yerinde toplanan onlarca kişi, yerdeki biraları toplamak için adeta birbirleriyle yarıştı.

"NE TALANCI BİR MİLLET OLDUK"

Yaşanan yoğunluk kısa sürede izdihama dönüşürken, görüntü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Videonun altına "Tam yerine düşmüş", "Yeter ki bedava olsun.İyi bir manzara değil", "Buradaki izdihamı izleyince, İstanbul depreminde yaşanacak kaosu ve yağmayı hayal et", "Ne talancı bir millet olduk" şeklinde yorumlar yapıldı.