İzmir'de bir tırın dorsesinin yırtılması sonucu yola saçılan biralar, kısa sürede çevredeki vatandaşların akınına uğradı. Olay yerinde toplanan onlarca kişi, yerdeki biraları toplamak için adeta birbirleriyle yarıştı.
Yaşanan yoğunluk kısa sürede izdihama dönüşürken, görüntü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Videonun altına "Tam yerine düşmüş", "Yeter ki bedava olsun.İyi bir manzara değil", "Buradaki izdihamı izleyince, İstanbul depreminde yaşanacak kaosu ve yağmayı hayal et", "Ne talancı bir millet olduk" şeklinde yorumlar yapıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Görüntü Türkiye'den! Bira için birbirlerini ezdiler - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (46)