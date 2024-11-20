İzmir'de gözaltı işlemi yapan 3 polis silahlı saldırıda yaralandı! 2 polisin durumu ağır - Son Dakika
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İzmir'de gözaltı işlemi yapan 3 polis silahlı saldırıda yaralandı! 2 polisin durumu ağır

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İzmir'de gözaltı işlemi yapmak istedikleri şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğrayan 3 polis yaralandı. Polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

20.11.2024 21:38  Güncelleme: 21:50
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekiplerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 polis yaralandı. Polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İzmir'de gözaltı işlemi yapan 3 polis silahlı saldırıda yaralandı! 2 polisin durumu ağır

POLİSLERDEN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Olay, Seferihisar ilçesine bağlı Turabiye Mahallesi'nin Hamamalanı mevkisinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, mahallede meydana gelen silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Adrese intikal eden polis ekiplerine M.S.Ç. isimli şüpheli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.

İzmir'de gözaltı işlemi yapan 3 polis silahlı saldırıda yaralandı! 2 polisin durumu ağır

Saldırıda komiser F.H.A., polis memuru M.T.B. ve polis memuru İ.G. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgedeki vatandaşlar tarafından saldırıyı yapan şahsın iş yerine saldırıldığı öğrenildi.

İzmir'de gözaltı işlemi yapan 3 polis silahlı saldırıda yaralandı
İzmir\'de gözaltı işlemi yapan 3 polis silahlı saldırıda yaralandı! 2 polisin durumu ağır

Güvenlik, 3-sayfa, Polis, İzmir, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de gözaltı işlemi yapan 3 polis silahlı saldırıda yaralandı! 2 polisin durumu ağır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (45)

  • Kadir Yılmaz:
    Rabbim yaralı meslektaşlarıma şifalar nasip etsin dua ile... 271 10 Yanıtla
  • Osman A:
    Abi birileri şu polislere vur yetkisi versin artık.Yeter be bu ne...Gidin Amerikan polisinden ders alın. 205 14 Yanıtla
  • TÜRKÜM BEN:
    Allah yardım etsin inşallah...Zor görev yapıyorlar..Rabbım sevdiklerine bağışlasın... 209 7 Yanıtla
  • Reis 13:
    vah vah çok üzüldüm 28 98 Yanıtla
  • Murat YILMAZ:
    Polislerimize acil şifalar diliyorum.. Bence sağ kalan diğer polis bunu yapanların sorgusuz sualsiz kafasına atıp, savunmasında “Silahını bana doğrulttu, ben erken davrandım” diyip mevzuyu kapatacaktı.. NET!!!! 118 7 Yanıtla
  • Mehmet Emin Aloş:
    polisimlerimize ALLAH'TAN Acil şifalar diliyorum polise silah sıkan kim olursa olsun taksim meydanında sallandırmak lazım 102 6 Yanıtla
  • Hayri Dere:
    artık yeter yahu vur emrini verin artık yazık bu canlarimiza her önüne gelen polise silah çekiyor bitsin artık bu rezalet 86 8 Yanıtla
  • Ferhat esmez:
    Allah korusun, geçmiş olsun, canı pahasına yakalıyor polisimiz, ayni anda serbest bırakıyor 50 suç kayidi olan serseriler, olan polisimize oluyor, 68 5 Yanıtla
  • Serkan Başdoğan:
    İdam idam idam 62 4 Yanıtla
  • Engin Özaslan:
    allah difa versin 42 4 Yanıtla
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