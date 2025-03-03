Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor! Tepki çeken karar - Son Dakika
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Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor! Tepki çeken karar

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İzmir'de yaşayan 17 yaşındaki kızın babasının uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu söyleyip yardım çağrısında bulunması üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi. Gözaltına alınan baba hakkında mağdurların evine ve 100 metreden fazla yanlarına yaklaşmama şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

03.03.2025 19:30
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İzmir'de yaşayan 17 yaşındaki bir kız çocuğu, sosyal medyadan paylaştığı videoda babasının madde bağımlısı olduğunu ve hem kendisine hem ailesine şiddet uyguladığını söyledi. Babasının halüsinasyonlarının giderek arttığını ve işin tehlikeli boyutlara ulaştığını anlatan kız, kimse zarar görmeden gerekenin yapılmasını istedi.

KIZIN YARDIM ÇIĞLIĞI ÜZERİNE SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bunun üzerine devreye giren İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olaya el koydu. Yürütülen soruşturma çerçevesinde kız çocuğu ve ailesi, Cumhuriyet Başsavcılığı adli görüşme odasında uzmanlarla görüşme yaptı. Kızın pedagog ve avukat eşliğinde ifadesi alındı.

BABA HAKKINDA ADLİ KONTROL TEDBİRİ

Kız çocuğu ve annesinin alınan ifadelerinde babadan şikayetçi olmamaları üzerine baba E.A. hakkında mağdurların evine ve 100 metreden fazla yanlarına yaklaşmama şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Ayrıca E.A. hakkında bağımlılıktan kurtulmak amacıyla tedavi tedbiri uygulanması talep edildi. Suç mağduru kadın ve çocukların korunmasına yönelik gerekli tedbirler alınmak üzere durum ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğüne bildirildi.

Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor! Tepki çeken karar

Cumhuriyet Başsavcılığı, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, İzmir, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor! Tepki çeken karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Filozof sn.:
    BU ADAM YARIN AİLEYE BİR ZARA VERİNCE NE OLACAK BENCE ÇOK YANLIŞ BU DURUM UZUNCA VE İYİCE ARAŞTILIRMADAN ADAM ASLA SERBEST KALMAMALI BENCE 3 SENE İÇERDE TUTULMALIYDI 53 6 Yanıtla
  • 01011978:
    adalet yok malesef 45 6 Yanıtla
  • Yaban gülü:
    gerçekten anlamıyorum yani Adam zaten Uyuşturucu bağımlısı senin 100 metrenin mi takar seni 300 metre eni mi İlla diyorsunuz ki git öldür onları Ondan sonra koyun içeriyor orada biz bakarız seni 39 5 Yanıtla
  • 145353:
    yapmayın böyle ya, o tınlarmı 100 metreyi 41 2 Yanıtla
  • tolga altun:
    acele etmeyin daha yaşiyo öldurdükten sonra yakalarsiniz 25 3 Yanıtla
  • Recep Soy:
    Bu Ülkenin yeni bir anayasaya acil ihtiyacı var. Kimse,kimseyi kandırmasın vay efendim şurasına dokunma, burasına karışma, anayasanın şu maddesi kırmızı çizgimiz gibi bahaneleri birtarafa bırakıp toplumun tümünü kucaklayan bir anayasa kaçınılmazdır diye düşünüyorum. Yoksa daha çok canımız yanar ve herkes Hakimden, Savcıdan adalet bekler. Hakimlerimiz,de mevcut kanunlara göre karar veriyor. 12 7 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    uyuşturucu içen adam 100 mt mi takacak. puanla değilde selamla hakim savcı alırsan olacağı bu! ülkeye acilen liyakat gelmeli.. 15 1 Yanıtla
  • Özlem Çağlıyan:
    Bu ülkede ancak mezara girince sesin duyulur. Başka bı türlü nedense kimse kimseyi duymuyor. Yada kimse duymak istemiyo. Adaletin yok oluşunu her gün başka bi haberle öğreniyoruz. 15 0 Yanıtla
  • Gökhan Arslan:
    Müge Anli ismini kulan anca isini görürler korkudan,,,malsesf anca öyle . Cesaretinden dolayi Tebrik ediyorum. 11 0 Yanıtla
  • Yusuf Arslan:
    Aileye zarar verdikten sonra içeri atarlar 10 0 Yanıtla
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