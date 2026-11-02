İzmir'de polis ve gazeteci taklidi yapan şüpheli, 58 fişekle birlikte tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de polis ve gazeteci taklidi yapan şüpheli, 58 fişekle birlikte tutuklandı

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İzmir\'de polis ve gazeteci taklidi yapan şüpheli, 58 fişekle birlikte tutuklandı
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İzmir'de sosyal medyada polis ve gazeteci taklidi yaparak sahte paylaşımlar yapan ve adliyede görevli gibi gezen şüpheli, emniyet operasyonuyla tutuklandı. Şüphelinin ev ve iş yerindeki aramalarda tabanca, 58 fişek, el telsizi ile polis ibareli sekiz kokart ele geçirildi.

İzmir'de sosyal medya hesaplarında polis ve gazeteci taklidi yaparak sahte paylaşımlar yapan ve silah teşhirinde bulunan şüpheli, emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Güvenlik Şube ve Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekipleri, sosyal medya platformlarında Emniyet Teşkilatına ait amblem ve armaları kullanarak 'Polis Haber' ve 'Basın Polis' gibi ibareler yerleştiren bir kişiye yönelik ortak bir çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar neticesinde, A.U.Ş. isimli şüpheli şahsın hem polis hem de gazeteci rolüne büründüğü tespit edildi. Sahte polis kimliği ve el telsizi taşıyan zanlının, başta İzmir Adliyesi olmak üzere birçok farklı noktada görevli gibi gezindiği belirlendi. Şüpheli şahsın sosyal medya hesaplarında "İzmir Adliyesi'nde göreve devam" şeklinde paylaşımlar yaptığı, duruma göre bazen polis bazen de basın mensubu taklidi yaptığı ortaya çıktı.

Tabanca ve mermiler ele geçirildi

Güvenlik şube müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelinin ikametinde ve iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Yapılan aramalarda namlu ağzı açık olduğu görülen bir adet tabanca, bu tabancaya ait içi boş şarjör, kurusıkı olduğu değerlendirilen 58 fişek, ucunda demir bilye bulunan 9 mm PA ibareli dört fişek, bir adet TYT marka el telsizi ile Polis ibareli sekiz kokart ve kimlik bulundu.

Kaynak: İHA
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