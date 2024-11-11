İzmir'de skandal görüntüler! Atatürk büstlerine çuval geçirip dışkı sürdüler - Son Dakika
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İzmir'de skandal görüntüler! Atatürk büstlerine çuval geçirip dışkı sürdüler

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Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86. yıl dönümünde İzmir'de iki Atatürk büstüne çirkin saldırılar düzenlendi. Atatürk büstlerinden birine çuval geçirilirken diğerine dışkı sürüldü.

11.11.2024 13:20
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Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86. yıl dönümünde İzmir'in Kiraz ilçesinde bulunan Umurcalı ve Yeniköy mahallelerinde bulunan iki farklı Atatürk büstünden birine dışkı sürülürken, diğer büste ise çuval geçirildi. CHP İl Başkanlığı, Kiraz Belediyesi, CHP Kiraz İlçe Başkanlığı ve muhtarlar 10 Kasım'da Atatürk büstlerine yönelen saldırı için suç duyurusunda bulundu.

"OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu olaya tepki göstererek, "Kiraz ilçemizde Umurcalı ve Yeniköy'de bulunan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün büstlerine, tamda vefatının 86. yılında yapılan alçakça saldırıları kınıyor, planlı bir şekilde yapıldığı açık olan bu saldırıları yapanları lanetliyorum. Bu türden haince saldırılardan medet uman gafiller bilsin ki, bizler onun aziz hatırasını da cumhuriyeti de canımız pahasına korumaktan geri durmayız. Emniyet ve jandarma güçlerimizin bu hainleri bulacağına, adalet önünde gereken cezanın verileceğine inanıyorum. Bu olayın peşini bırakmayacak, bu alçakların ibretlik bir ceza alması için sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

İzmir\'de skandal görüntüler! Atatürk büstlerine çuval geçirip dışkı sürdüler

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de skandal görüntüler! Atatürk büstlerine çuval geçirip dışkı sürdüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • mustafa sagdic:
    yunan dolleri 55 14 Yanıtla
  • Yusuf Kaplan:
    O çocukları 51 9 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Tek sebebi erdoan 21 26 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Bunu yapan soysuzlar yakalanip vatandasliktan çikarilmali ve mübbet hapis cezasi verilmeli umarim helal süt emmis onurlu serefli bir TÜRK savcisi bu sikandal olayin pesine düser 31 10 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Yumuşamaya devam et Özgür efendi ! 19 11 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    onun bunun çocukları 17 8 Yanıtla
  • Murat Baltacı:
    İzmirin insani pıctır yaparlar 3 13 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Yayınlamayın böyle haberleri artık, Allah aşkına ya.. Allah’ım sen benim aklıma mukayyet ol 5 7 Yanıtla
  • Ad Drsy:
    lütfen haber yapmayın 1 5 Yanıtla
  • Reyhan Bulgurcuoglu:
    Kim yaptıysa acil bulunup cezalandırılsın.Ne ara bu kadar nankör oldu bu insanlar 2 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: İzmir'de skandal görüntüler! Atatürk büstlerine çuval geçirip dışkı sürdüler - Son Dakika
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