İzmir'de trafiği daraltan araçları eliyle kaldırıp kenara çeken vatandaş şaşkınlık yarattı

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İzmir'de bir vatandaş, yol kenarına park ederek trafiği daraltan iki aracı eliyle kaldırarak kaldırıma yanaştırdı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, adamın önce bir aracı altından kavrayarak birkaç hamlede kenara çektiği anlar dikkat çekti. Olayın ardından, aynı kişi yolun karşısına geçerek başka bir aracı da benzer şekilde kenara itti.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Görüntüleri gören çevredekiler şaşkınlıkla izlerken, bu sıra dışı hareket hızla sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar yaptıkları yorumlarda adamın fiziksel gücüne hayran kaldıklarını belirtti. Bazı kullanıcılar ise hatalı park eden sürücülere tepki gösterdi.