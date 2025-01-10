İzmir\'de tren ile peron arasına düşen kişi hayatını kaybetti

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İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) Ege Kent 2 Durağı'nda İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (İZSU) güvenlik görevlisi olarak çalışan 44 yaşındaki Güngör Serhan Yeniaydın, dengesini kaybetti ve hareket halindeki tren ile yolcu bekleme peronu arasında boşluğa düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Yeniaydın, düştüğü boşlukta sıkışarak ağır yaralandı. Trenin durmasıyla Güngör Serhan Yeniaydın bulunduğu yerden çıkartıldı ve ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Hastaneye kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.