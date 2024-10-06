İzmir'de tüyler ürperten görüntü! Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti - Son Dakika
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İzmir'de tüyler ürperten görüntü! Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti

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İstanbul'da ­Yedikule surlarında yaşanan vahşetin yankıları sürerken İzmir'deki bir korku evindeki reklam amaçlı asılan pano ve plastik mankenler tepki çekti. Vatandaşın şikayeti sonucu parçalanmış kadın vücudu maketleri polis ve zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı.

06.10.2024 18:12
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Türkiye, Fatih'teki Yedikule surlarında yaşanan vahşetle sarsıldı. İzmir'deki korku evi önündeki parçalanmış kadın vücudu maketleri, 19 yaşındaki Semih Çelik'in, İkbal Uzuner'i ve Ayşenur Halil'i katletmesini çağrıştırdığı gerekçesiyle tepki topladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere çok sayıda kullanıcıdan tepki dolu paylaşımlar geldi. Tepki çeken korku evine gelen polis ve zabıta ekipleri maketleri tek tek kaldırdı.

AZRAİL KÖŞKÜ KORKU EVİ

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semti 1485. Sokak'taki 'Azrail Köşkü Korku Evi' isimli işletmenin dış cephesine reklam amacıyla asılan bir kanlı baş, bir başı olmayan kanlı vücut maketi, bir kafatası, 3 korku mankeni, bir kanlı çocuk maketi, bir kanlı kol ve el maketi bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alınarak, sosyal medyada paylaşıldı. Vatandaş çektiği videoda, "Buradan çoluk çocuk geçiyor. Buna nasıl müsaade ediliyor? Belediye yok mu burada, böyle bir saçmalık olamaz. Bu sokaktan insanlar çocuğuyla geçemeyecek mi?" diyerek tepki gösterdi.

İzmir'de tüyler ürperten görüntü! Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti

RAHATSIZ EDİCİ TASVİRLER KALDIRILDI

Sosyal medyada paylaşılan video, İstanbul Fatih'teki Yedikule surlarında kasap olduğu öğrenilen Semih Çelik'in (19) 4 Ekim'de İkbal Uzuner (19) ve Ayşenur Halil'i (19) öldürdüğü olayı çağrıştırdığı gerekçesiyle tepki topladı. Yapılan şikayetler sonucunda polis ve İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, korku evine asılı pano ve plastik mankenleri tek tek bulundukları yerden indirdi. Ekipler, Alsancak semtinde bulunan 'Freddy Korku Evi' ve diğer korku evlerindeki rahatsız edici tasvirleri de kaldırmak için çalışma başlattı.

İzmir'de tüyler ürperten görüntü! Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti

İZMİR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "X sosyal paylaşım sitesi üzerinden 6 Ekim 2024 tarihinde yapılan bir paylaşımda, Konak ilçesi Alsancak semtinde faaliyet gösteren oyun evi (korku evi) olarak ruhsatlanmış iş yerinin reklam amaçlı astığı pano ve plastik mankenlerin rahatsızlık verdiği belirtilmiştir. Alsancak Polis Merkezi Amirliği görevlilerimizce iş yerinde gerekli denetimler yapılmış, söz konusu materyaller bulundukları yerden kaldırılmış, işletme sahipleri ile ilgili adli ve idari işlemlere başlanmıştır" denildi.

İzmir'de tüyler ürperten görüntü! Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti
İzmir\'de tüyler ürperten görüntü! Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de tüyler ürperten görüntü! Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Muhamad Faeze:
    Bu millet iyice kafayı yemiş 41 0 Yanıtla
  • Ahmet ŞAN:
    Yaprağa sürülecek akıl yok bu tür insanlarda 16 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bu nedir ya kim bu ahlaksızlar en ağır cezayı almalıdır bunlar adiler 13 0 Yanıtla
  • Murat Saka:
    Bindik alemlere gidiyoruz kıyamete 9 0 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    ABD ve İsrail’in oyunlari psikolojik harp başlamıştır. 4 2 Yanıtla
  • Murat Sert:
    kapatilsin korku evleri.insanlara şiddete tesvik ediyorlar. 5 1 Yanıtla
  • selçuk çelik:
    bu tür iğrençlikler yapanların amacı fitne çıkartmak.toplum içinde huzursuzluk çıkarmak. 5 0 Yanıtla
  • veysel unlu:
    Ahir zaman geldi. Alametler başladi. Dikkat edelim 1 0 Yanıtla
  • Osman nuri öner:
    Sağduyulu vatandaşımızı kutlarım. Ne demek tabi ki de. Ne mesaj vermeye çalışıyorsun işletme sahibi kişi. Bir sürü ruh hastası insan var toplumun içinde. Görsün de insan doğrasın, parçalasın diye mesaj mı vermeye çalışıyorsun. Emniyet işin üzerine gitmeli ve işletme sahibinin 7 ceddini araştırmalı. Bizim toplumumuzu bozmaya çalışma çabası olup olmadığı araştırmalı. Böyle reklâm mı olur ? 1 0 Yanıtla
  • MUŞİ DAYI:
    Nerede bu solcu kadın dernekleri hani tepkileriniz nerede, kadınlar dizilerde , reklamlarda zaten aşağılanıyor,bari bu caniliklere tepki verin ama bir yerde dindar biri ahlaksızlık yaparsa ortalığı ayağa kaldırın,yok öyle dünya tepki verilecekse hepsine verilecek,demek ki tepkilerde samimiyet yok 0. 0 1 Yanıtla
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