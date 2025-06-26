İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Bozköy Mahallesi sanayi tesisleri mevkisinde, bir kişi tarafından izinsiz şekilde yakıldığı belirlenen çöplerden çıkan yangın, kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 5 dozer sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Yangına neden olduğu ileri sürülen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Aliağa'da dün öğle saatlerinde Horozgediği Mahallesi'nde çıkan orman yangını, rüzgarın şiddetiyle büyümüş ve Foça sınırlarını geçerek geniş bir alanda etkili olmuştu. Havadan ve karadan yapılan söndürme çalışmalarına rağmen ancak bu sabah kontrol altına alınabilmişti.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Ömeroba köyü yakınlarında çıkan orman yangını, 2 yangın söndürme uçağının da yardımıyla karadan yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangında onlarca dönüm ormanlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, ekipler yaşanacak alevlenmelere karşı teyakkuzda bekliyor.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Orta Mahallesi Ekşikara mevkisindeki plastik ve geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar, Balıkesir'in Susurluk ve Kepsut ilçelerine kadar ulaştı. Balıkesir'den gelen itfaiye ekiplerinin de destek verdiği çalışmayla yangın söndürüldü. Olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA/ İHA
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir'de yine orman yangını - Son Dakika
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