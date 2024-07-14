Elektrik şirketini işaret ettiler! İzmir\'deki faciayla ilgili Büyükşehir Belediyesi\'nden açıklama

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İzmir'in Konak ilçesinde sokaktaki su birikintisine basan 2 kişinin elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirmesiyle ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay açıklama yaptı. Tugay bölgede belediyenin yürüttüğü bir altyapı çalışmasının olmadığını söyledi. GDZ Elektrik'i işaret eden Tugay, "GDZ Elektrik A.Ş. 'ye ait elektrik hatlarının yapım tekniğine aykırı olarak zeminden 23 cm aşağıda döşendiği de fotoğraflarla belgelenmektedir." ifadelerini kullandı.

ELEKTRİK AKIMI FACİASIYLA İLGİLİ CEMİL TUGAY'DAN AÇIKLAMA

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Alsancak'ta, önceki gün yoğun yağmur sırasında yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isterken elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay hayatını kaybetti. Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan açıklama geldi.

"RESMİ RAPORLARI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE PAYLAŞACAĞIZ"

Tugay, facianın yaşandığı bölgede Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü bir altyapı çalışmasının olmadığını belirtti. Tugay açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "12 Temmuz 2024 tarihinde Konak Enver Dündar Başar Sokak'ta iki hemşerimizin elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesinin derin üzüntüsü içindeyiz. Bu talihsiz olayın nedenlerinin şüpheye yer bırakmayacak şekilde tespit edilmesi ve bir daha tekrar etmemesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yetkili makamlarla işbirliği içinde gerekli tüm incelemeleri başlatmış bulunmaktayız. Konuyla ilgili resmi raporlar önümüzdeki günlerde tüm şeffaflığıyla halkımızla paylaşılacaktır.

"OLAY SAATİNDE KABLOLARDA ENERJİ OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ"

Bununla birlikte bu hassas süreçte oluşabilecek dezenformasyonu önlemek ve bazı soru işaretlerini giderilebilmek adına ilk tespit ve değerlendirmelerin tarafımızca ortaya koyulması gerekliliği doğmuştur. Olayın ardından alana ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yetkili personeli tarafından ivedilikle elektrik tesisatı kontrol edilmiş, aydınlatma tesisatının günbatımında (20.35) enerjilendiren ve gün doğumunda enerjiyi kesen zaman rölesinin doğru çalıştığı kontrol edilmiş ve dolayısıyla olay saatinde (19.15) aydınlatma tesisatının kablolarında enerji olmadığı teyit edilmiştir. Ayrıca belediyemize ait elektrik tesisatı bu tür bir tehlikeye karşı kaçak akım koruma röleleri ile enerjiyi kesecek şekilde korunmaktadır.

"BÖLGEDE BELEDİYEMİZİN YÜRÜTTÜĞÜ ALTYAPI ÇALIŞMASI YOK"

Bölgede belediyemizin yürüttüğü ve elektrik hattında oluşabilecek kaçakla ilişkilendirilebilecek bir altyapı çalışmasından söz edilemeyeceği de ortadadır. Zira İZSU Genel Müdürlüğü'nün olaya ilişkin teknik raporunda da 2024 yılı Ocak ayında ihaleli işler kapsamında bölgede yüklenici firma tarafından 3 adet yağmursuyu ızgarası yaptırıldığı, imalatlar sırasında GDZ Elektrik A.Ş. 'den gözlemci talebinde bulunulduğu, imalatların gözlemci nezaretinde gerçekleştirildiği belirtilmektedir.

"GDZ ELEKTRİK'E İKİ DEFA ARIZA KAYDI AÇTIRILMIŞ"

Raporda yapım çalışmalarından sonra GDZ Elektrik A.Ş. tarafından yağmursuyu ızgarası yanında elektrik hatlarında bakım – onarım çalışması yapıldığı, hatta vatandaşlar tarafından GDZ Elektrik A.Ş. 'ye anılan bölge için 2 defa arıza kaydı açtırıldığı ifade edilmektedir.

"ELEKTRİK HATLARI YAPIM TEKNİĞİNE AYKIRI OLARAK DÖŞENMİŞ"

Ayrıca kabloların üzerinde 2 farklı noktada onarım gerçekleştirildiğini ve GDZ Elektrik A.Ş. 'ye ait elektrik hatlarının yapım tekniğine aykırı olarak zeminden 23 cm aşağıda döşendiği de fotoğraflarla belgelenmektedir. Anılan bölgede elektrik kaçağına bağlı bir takım olumsuzluklar yaşandığına, bölge esnafının yetkili kuruma defaatle bildirim yaptığına ilişkin ifadeleri de kayıt altındadır.

"İZOLASYON HATASI"

Nitekim olay sonrası sahaya giden Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin oluşturduğu teknik heyetin ilk tespitlerine göre olayın gerçekleştiği sokakta trafo merkezlerinden dağıtım panosuna giden kablolarda izolasyon hatası olduğu belirlendiği ifade edilmiş, "Bu izolasyon hatasından kaynaklı olarak suyla temas eden iki yurttaşımızın hayatını kaybettiği düşünülmektedir" şeklinde bir açıklama yapılmıştır.

Temennimiz olayın nedenlerinin en kısa sürede tespit edilmesi ve tekrarını önleyecek çalışmaların hızla hayata geçirilmesidir. Yaşamını yitiren hemşerilerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyoruz."

DAĞITIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Olaya ilişkin İzmir'de elektrik dağıtım hizmetini sunan Gdz Elektrik şirketinden yapılan açıklamada, kazanın yaşandığı bölgede yapılan yatırımlara ilişkin son 6 ayda bir şikayet kaydının olmadığını bildirilmişti. Açıklamada, "Yapılan ilk incelemelerde bölgede şirketimize ait herhangi bir havai yatırımımızın bulunmadığını, haberlere de yansıyan mazgalların sorumluluğunun şirketimizde olmadığını önemle belirtmek isteriz. Öte yandan bölgeyle ilgili yatırımlarımıza ilişkin son 6 aydır herhangi bir şikayet kaydı da bulunmamaktadır." ifadelerine yer verilmişti.