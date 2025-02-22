Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı

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Vatandaşın kar çilesi! Patron \'işe gel\' deyince böyle isyan etti

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, ortak iş yaptığı diş hekimini tabancayla başından vurdu. Kan donduran olayda şüpheli, vurduğu diş hekiminin telefonundan videosunu çekip annesine gönderdi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Alsancak Kültür Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı'ndaki apartmanında Ağız ve diş sağlığı merkezinde diş hekimi olarak görev yapan Mehmet Emrah Düşmez'in oturduğu daireye, husumetli olduğu M.E. geldi. İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. M.E., tabancayla Düşmez'in başına ateş etti.

KANLAR İÇİNDEKİ GÖRÜNTÜSÜNÜ ANNESİNE GÖNDERDİ

M.E., daha sonra Düşmez'in telefonunu alıp, kanlar içindeki görüntüsünü çekerek annesine gönderip kaçtı. Oğlunun vurulduğunu gören anne, durumu polise bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düşmez, sağlıkçıların olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Düşmez'in durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi M.E.'yi Basmane semtinde yakalayıp gözaltına aldı.

10 YIL ÖNCE ORTAK İŞ YAPMIŞLAR

Olayla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Gözaltına alınan M.E., polisteki sorgusunda, 10 yıl önce ortak diş malzemeleri ve araç kiralama işi yaptıkları, Düşmez'in kendisini dolandırdığını belirterek, bu nedenle aralarında alacak meselesinden husumet bulunduğunu söyledi.

ÇOCUKLARININ BİYOLOJİK BABASI DİŞ HEKİMİ ÇIKTI

M.E. ifadesinde de 2 yıl önce eşi ile Mustafa Emrah Düşmez arasında gönül ilişkisi olduğunu öğrenip boşandığını, 4 ay önce şüphe üzerine DNA testi yaptırdığı eski eşinden olan 7 ve 9 yaşlarındaki 2 çocuğunun biyolojik babalarının da Düşmez olduğunu öne sürdü. Bunu DNA testiyle öğrendiğini söyleyen M.E., "Bunun üzerine Düşmez'i vurdum. Hırsımı alamayıp, videosunu çekip annesine attım" dedi.