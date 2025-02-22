Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı

Geniş Video İzle

İzmir'in Konak ilçesinde, diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez'i, tabancayla başından vurarak ağır yaralayan M.E. adlı şüphelinin, ifadesi ortaya çıktı. M.E.'nin, daha önce ortak iş yaptığı diş hekiminin, 2 yıl önce boşandığı eşinden olan 2 çocuğunun biyolojik babaları olduğunu DNA testi sonucunda öğrendiği için vurduğunu söylediği öğrenildi.

22.02.2025 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, ortak iş yaptığı diş hekimini tabancayla başından vurdu. Kan donduran olayda şüpheli, vurduğu diş hekiminin telefonundan videosunu çekip annesine gönderdi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Alsancak Kültür Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı'ndaki apartmanında Ağız ve diş sağlığı merkezinde diş hekimi olarak görev yapan Mehmet Emrah Düşmez'in oturduğu daireye, husumetli olduğu M.E. geldi. İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. M.E., tabancayla Düşmez'in başına ateş etti.

KANLAR İÇİNDEKİ GÖRÜNTÜSÜNÜ ANNESİNE GÖNDERDİ

M.E., daha sonra Düşmez'in telefonunu alıp, kanlar içindeki görüntüsünü çekerek annesine gönderip kaçtı. Oğlunun vurulduğunu gören anne, durumu polise bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düşmez, sağlıkçıların olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Düşmez'in durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi M.E.'yi Basmane semtinde yakalayıp gözaltına aldı.

Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı

10 YIL ÖNCE ORTAK İŞ YAPMIŞLAR

Olayla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Gözaltına alınan M.E., polisteki sorgusunda, 10 yıl önce ortak diş malzemeleri ve araç kiralama işi yaptıkları, Düşmez'in kendisini dolandırdığını belirterek, bu nedenle aralarında alacak meselesinden husumet bulunduğunu söyledi.

ÇOCUKLARININ BİYOLOJİK BABASI DİŞ HEKİMİ ÇIKTI

M.E. ifadesinde de 2 yıl önce eşi ile Mustafa Emrah Düşmez arasında gönül ilişkisi olduğunu öğrenip boşandığını, 4 ay önce şüphe üzerine DNA testi yaptırdığı eski eşinden olan 7 ve 9 yaşlarındaki 2 çocuğunun biyolojik babalarının da Düşmez olduğunu öne sürdü. Bunu DNA testiyle öğrendiğini söyleyen M.E., "Bunun üzerine Düşmez'i vurdum. Hırsımı alamayıp, videosunu çekip annesine attım" dedi.

Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı

Güvenlik, 3-sayfa, Emrah, Konak, İzmir, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • BRAVL STARS:
    Eğer doktor bu namussuzluğu yapmışsa ellerine sağlık 267 5 Yanıtla
  • Murat DENİZ:
    Rabbim herkesi iyi insanlarla karşılaştırsın. Yıllardır kendi çocuğu bildiği çocukları oysa ortağıymış demek ki ortak olur olmaz karısıyla ilişkisi başlamış. Şimdi bu haketti mi etmedi mi? Hadi toplumsal bir vicdan muhasebesi yapalım!!! 196 6 Yanıtla
  • Seyfi Başoğlu:
    Hem kadına ortak hemde işe ortak nereye gidiyor bu ülke 170 0 Yanıtla
  • tahsin keçilioğlu:
    ellerine sağlık ellerin dert görmesin ihanetin cezası belli 146 5 Yanıtla
  • Osman Koç:
    üzüldüm la adama çoçukları onun değilmiş çıldırır oğlum insan 130 1 Yanıtla
  • Murat Çil:
    hakkıdır iyi yapmış Allâh kimsenin başına vermesin 93 5 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    HAKETMİŞ 72 5 Yanıtla
  • omer9068:
    haberi ilk okuduğumda üzülmüştüm işin Aslı buysa mermi yerini bulmuş yapılırmı nann bu delikanlı adama 69 5 Yanıtla
  • Yunus Acar:
    Serbest bırakın baba adam içeri atılması mantıksız 62 5 Yanıtla
  • Sezgin Haksever:
    alacak verecek davası mi yoksa biyolojik çocuk sorunu mu bunu bulmak lazım önce 41 11 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:24 Mansur Yavaş, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu Mansur Yavaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu
13:40 Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı
12:33 İmamoğlu’na sahte diploma soruşturması İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması
12:32 Maydonoz Döner operasyonunun detayları MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB Maydonoz Döner operasyonunun detayları! MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB
11:16 Gazze’de son takas İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü Gazze'de son takas! İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü
18:23 Ege Denizi’nde Deprem Erken Uyarı Sistemi Kuruldu Ege Denizi'nde Deprem Erken Uyarı Sistemi Kuruldu
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
18:11 HÜDA PAR’dan suç duyurusunda bulanan Atatürkçü Düşünce Derneği’ne cevap HÜDA PAR'dan suç duyurusunda bulanan Atatürkçü Düşünce Derneği'ne cevap
18:08 Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho’nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz
17:37 Polisten kaçarken pastaneye daldılar Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı
17:17 Herkes bunu merak ediyor: Eyüpspor-Beşiktaş maçı ertelecek mi Herkes bunu merak ediyor: Eyüpspor-Beşiktaş maçı ertelecek mi?
17:03 Bitcoin neden yükseliyor Bitcoin neden yükseliyor?
16:36 İstanbul’da kar şiddetlendi Şehir Hatları vapur seferleri durduruldu İstanbul'da kar şiddetlendi! Şehir Hatları vapur seferleri durduruldu
16:34 Vatandaşın kar çilesi Patron ’işe gel’ deyince böyle isyan etti Vatandaşın kar çilesi! Patron 'işe gel' deyince böyle isyan etti
16:26 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a bomba gönderme Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a bomba gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2025 15:26:56. #1.12#
SON DAKİKA: Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.