Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar

İzmir'in Konak ilçesinde 4 katlı binanın en üst katında oturan Gülşen Çoğulu, eşinin 23 yıl önce hayatını kaybetmesi üzerine yalnız yaşamaya başladı. Bu evlilikten çocukları olmayan Çoğulu'nun eşinin ilk evliliğinden olan üvey oğlu R.Ç. ile de pandemi döneminde irtibatlarının koptuğu öğrenildi. 3 yıl sonra üvey annesine ulaşamayan R.Ç., durumu polise bildirdi. Bunun üzerine polis ekipleri, beraberinde R.Ç. ve çilingirle birlikte Çoğulu'nun Barbaros Mahallesindeki evine gitti. Kapıyı çilingirle açan polis ekipleri, yatak odasında hayatlarının şokunu yaşadı. Çöp yığını içerisindeki dairede yaptığı incelemede yatak odasındaki yatakta, üzerindeki kıyafeti kısmen çürümüş olan Gülşen Çoğulu'nun kemikleriyle karşılaştı.
Cesedinin çürümesi nedeniyle kemikleri bulunan Gülşen Çoğulu'nun ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. İzmir Adli Tıp Kurumuna alınan kemik parçaları, detaylı inceleme için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Yaşlı kadının yaşadığı 5 katlı, 15 daireli apartmanın sakinlerinden Kıral İlter, gazetecilere binaya 2 yıl önce taşındığını, yaşlı kadını tanımadığını söyledi. Binaya taşındıklarında yaşlı kadının evi için "2-3 senedir boş" dendiğini aktaran İlter, "Yukarıda herhangi birine rastlamadık, hiç ses gelmiyordu. Geçen sene bir ara ağır bir koku vardı ama su saatlerinin olduğu yerde bir hayvan ölmüş galiba. Ondan dolayı zannettik. Sonrasında koku kesildi. Ceset kokusu nasıl olur bilemediğimiz için fark edemedik." diye konuştu. Komşulardan Pervin Acar da 10 yıldır bu apartmanda ikamet ettiğini, Çoğulu'na yıllar önce birkaç kez su ikram ettiğini, iyi bir insan olduğunu ifade etti.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, Çoğulu'nun uzun süre önce hayatını kaybettiği ve cesedinden sadece kemikler kaldığını tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından kemikler, otopsi yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gülşen Çoğulu'nun evinin kapısı ise mühürlendi.
Sabah'ın haberine göre, talihsiz kadının toz haline gelen kemiklerinde yapılan ilk incelemede 3 yıl değil yaklaşık 10 yıl önce öldüğü anlaşıldı. Yaşlı kadının kemiklerinden bazılarının toz haline geldiği için kavanoza konarak götürüldüğü ortaya çıktı.
Yaşlılığa bağlı akli dengesinin yerinde olmadığı ve çöp evde yaşadığı belirtilen Çoğulu'nun üvey evladı tarafından huzurevine yerleştirildiği, komşularının yaşlı kadını huzurevinde kaldığını düşündükleri öğrenildi. Yaşlı kadının evinin çöp ev haline gelmesi nedeniyle kötü kokuların da çöplerden kaynaklı olduğunun düşünüldüğü belirtildi.
Çoğulu'nun hiçbir yakınına ulaşılamayınca, kimlik tespiti için annesinin mezarının açılacağı bildirildi. Maddi durumu iyi olan Çoğulu'nun huzurevinden kendi isteğiyle ayrılarak evine geri döndüğü, Özdere'de bir yazlığının da bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar - Son Dakika
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