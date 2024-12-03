İzmir\'deki İş Yeri Çocuklar Tarafından Kurşunlandı

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İzmir'de bir iş yeri, çocuklar tarafından kurşunlandı.

1 Aralık saat 04.00 sularında Torbalı'daki Metropolis Bulvarı'nda yer alan ve su dağıtımı yapan bir iş yerinde gerçekleşen olayda, iş yeri sahibi dükkanı açmaya geldiğinde camlardaki kurşun izlerini görünce güvenlik kamerası kaydını açtı.

Kamera görüntülerinde yaşı küçük olduğu tahmin edilen iki kişi tarafından iş yerinin kurşunlandığı görüldü. Durum polis ekiplerine bildirilirken, görüntülerdeki şüphelileri yakalamak için emniyet birimleri çalışma başlattı.

BİRİ KUŞUNLADI, DİĞERİ KAYDETTİ

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda, silahın önce tutukluk yaptığı, daha sonra şüphelilerin silahla uğraştığı daha sonra da birinin iş yerine ateş ettiği diğerinin de cep telefonuyla olayı kayda aldığı anlar yer aldı.

Şüphelilerin olaydan sonra uzaklaştığı anlar da yine kamera görüntülerinde görüldü.