İzmir'deki İş Yeri Çocuklar Tarafından Kurşunlandı - Son Dakika
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İzmir'deki İş Yeri Çocuklar Tarafından Kurşunlandı

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İzmir Torbalı'da su dağıtımı yapan bir iş yeri çocuklar tarafından kurşunlandı. Çocuklardan biri iş yerini kurşunlarken, diğeri onu cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Polis, görüntülerdeki çocukları arıyor.

03.12.2024 23:34  Güncelleme: 23:47
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İzmir'de bir iş yeri, çocuklar tarafından kurşunlandı.

1 Aralık saat 04.00 sularında Torbalı'daki Metropolis Bulvarı'nda yer alan ve su dağıtımı yapan bir iş yerinde gerçekleşen olayda, iş yeri sahibi dükkanı açmaya geldiğinde camlardaki kurşun izlerini görünce güvenlik kamerası kaydını açtı.

İzmir'deki İş Yeri Çocuklar Tarafından Kurşunlandı

Kamera görüntülerinde yaşı küçük olduğu tahmin edilen iki kişi tarafından iş yerinin kurşunlandığı görüldü. Durum polis ekiplerine bildirilirken, görüntülerdeki şüphelileri yakalamak için emniyet birimleri çalışma başlattı.

İzmir'deki İş Yeri Çocuklar Tarafından Kurşunlandı

BİRİ KUŞUNLADI, DİĞERİ KAYDETTİ

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda, silahın önce tutukluk yaptığı, daha sonra şüphelilerin silahla uğraştığı daha sonra da birinin iş yerine ateş ettiği diğerinin de cep telefonuyla olayı kayda aldığı anlar yer aldı.

Şüphelilerin olaydan sonra uzaklaştığı anlar da yine kamera görüntülerinde görüldü.

İzmir\'deki İş Yeri Çocuklar Tarafından Kurşunlandı

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'deki İş Yeri Çocuklar Tarafından Kurşunlandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Kerim Cüceler:
    Çocuk değil o.ç yazacaktın 1 0 Yanıtla
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