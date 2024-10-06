İzmir\'deki korkunç görüntüler sonrası valilikten gelen açıklama \'Bugüne kadar neredeydiniz\' dedirtti

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İstanbul'da 19 yaşındaki Semih Çelik'in iki genç kadını vahşice katletmesinin ardından sapkın siteler, zararlı içeriklerden oluşan Youtube kanalları ve ne amaca hizmet ettiği belli olmayan korku evi adı altındaki mekanlar hem vatandaşın hem de emniyetin radarına girdi. İzmir'deki önünde parçalanmış kadın vücudu maketleri sergilenen korku evi ise adeta tüyler ürpertti. Vatandaşın şikayeti sonucu polis ekipleri o maketleri kaldırırken İzmir Valiliği'nden açıklama geldi. Gelen açıklama 'Bugüne kadar neredeydiniz' dedirtti.

KORKU EVİ ÖNÜNDEKİ MAKETLER VAHŞETİ HATIRLATTI

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtindeki 'Azrail Köşkü Korku Evi' isimli işletmenin dış cephesine reklam amacıyla asılan bir kanlı baş, bir başı olmayan kanlı vücut maketi, bir kafatası, 3 korku mankeni, bir kanlı çocuk maketi, bir kanlı kol ve el maketi bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Sosyal medyada paylaşılan video, "Buradan çoluk çocuk geçiyor. Buna nasıl müsaade ediliyor? Belediye yok mu burada, böyle bir saçmalık olamaz. Bu sokaktan insanlar çocuğuyla geçemeyecek mi?" şeklinde yorumlarla tepki çekti. Korku evindeki maketler İstanbul'daki sur canisi Semih Çelik'in iki genç kadını vahşice katletmesini anımsattığı gerekçesiyle İzmir Polisinin ve zabıta ekiplerinin müdahalesiyle kaldırıldı.

VALİLİK AÇIKLAMASI

İzmir Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Konak ilçesi Alsancak semtinde faaliyet gösteren oyun evi (korku evi) olarak ruhsatlanmış iş yerinin reklam amaçlı astığı pano ve plastik mankenlerin rahatsızlık verdiği belirtilmiştir. Alsancak Polis Merkezi Amirliği görevlilerimizce iş yerinde gerekli denetimler yapılmış, söz konusu materyaller bulundukları yerden kaldırılmış, işletme sahipleri ile ilgili adli ve idari işlemlere başlanmıştır" denildi.

AÇIKLAMAYA TEPKİ GELDİ

Yapılan açıklamaya tepkiler gecikmedi. Bu tarz ne amaca hizmet ettiği belli olmayan korku evlerinin sayılarının giderek artmasına yapılan geç müdahale 'Bugüne kadar neredeydiniz, müdahale etmeniz için İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in ölmesi mi gerekiyordu?' yorumlarına neden oldu.

SAPKIN RUH HALİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

İstanbul'da İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i vahşice öldürdükten sonra Yedikule surlarından atlayarak intihar eden Semih Çelik'in hastane ve emniyetteki kayıtları ortaya çıkmış, bir kez intihara teşebbüs eden Çelik için toplam 6 kez hastane kaydı açıldığı ortaya çıkmıştı. Çelik'in içinde bulunduğu ruh haline rağmen defalarca yattığı hastaneden taburcu edilmesi tepki çekmişti. Semih Çelik'in takıntı haline getirdiği ve katlettiği İkbal Uzuner için geçtiğimiz yıl çektiği bir video da ortaya çıkmış, videoda kullandığı ifadeler kan dondurmuştu. Çelik o videoda şu ifadeleri kullanmıştı:

"BU HAYATTAN CAN ALMAK İSTİYORUM"

İkbal seninle özel olarak vedalaşmak istedim. Sonunda ölüyorum. Benim yüzümden yaşamış oldukların için özür dilerim. Bunun için senden çok özür diliyorum. Ama benim için güzeldi her şey. Korkmana ya da endişe etmene gerek kalmayacak. Tamamen kapanıyor bu konu. Umarım normal bir yaşam yaşayıp güzel ölürsün. Ama sana söylemem gereken bir şey var. Dün beni gördüğün gün, seni öldürmeye gelmiştim. Bu hayattan çıkarken can almak istiyorum. Bu insanın sen olmasını istiyorum. Bu insanın sen olması daha değerliydi. Kalbini çıkartmak, gözlerini.. Biliyorsun zaten onları. Bekledim apartmanın altında seni bekledim. Takip ettim saatlerce. Normal bir gün olsaydı ölmüş olacaktın. Fakat Tanrı o kadar yardım etti ki sana, iyi ki olmadı böyle bir şey. Ve vazgeçtim. Seni öldürürsem kendi cehennemimi yaratmış olacağım. Diğer tarafta peşimi bırakmayacaksın. Diğer tarafta canlı bir insan olarak peşimi bırakmayacaksın. O yüzden tek başıma gideceğim.

CİNAYETİ ÖNCEDEN ÇİZDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Katil Semih Çelik'in evinde arama yapılmış, aramada korkunç bir karakalem çizimine rastlanılmıştı. Çelik'in cinayetin tasarısını karakalem olarak resmettiği ortaya çıkmıştı.