İzmir alev alev! Yangın yerleşim yerlerine kadar ulaştı

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Alevlerle mücadele sürüyor! Destan yazılan topraklar bir günde bu hale geldi

Usta oyuncudan bir kötü haber daha

İzmir'de Karşıyaka, Bayraklı ve Çiğli ilçelerinde etkili olan orman yangınları yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Alevlerin saatlerdir kontrol altına alınamadığı bölgeden gelen görüntülerde yangının bazı binaların çatılarına sıçradığı ve bölgede rüzgarın etkili olduğu görüldü.

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının bir kez daha artış göstermesiyle birlikte, orman yangını haberleri de peş peşe geldi. Manisa, İzmir, Bolu, Aydın, Muğla, ve Karabük'te orman yangını çıktı.

İZMİR'DEKİ YANGIN BİNALARA SIÇRADI

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yerleşim alanlarına ulaşan yangından yeni görüntüler geldi. İzmirli vatandaşlar, balkondan çektikleri görüntülerde alevlerin ilerleme hızını saniye saniye kaydetti. Bir videoda yangının, bir binanın çatısına sıçradığı görüldü.

KARŞIYAKA BELEDİYESİ'NDEN ACİL ÇAĞRI

Karşıyaka Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Karşıyaka'da devam eden yangına müdahale için kullanıma hazır durumda su tankeri ve iş makinesi olan tüm firmaları mücadelemize destek olmaya çağırıyoruz."

87 EV VE 45 İŞ YERİ BOŞALTILDI

Karşıyaka ilçesi Yamanlar mevkisinde, 87 ev ve 45 iş yerinin boşaltıldığı, 16 evin yandığı, dumandan etkilenenler dışında herhangi bir ciddi yaralanma olayı ve can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının enerjisinin azaldığı ancak rüzgarın etkisiyle devam ettiği bildirildi. AFAD'dan alınan bilgiye göre, Karşıyaka ile Bayraklı bölgesinde devam eden yangına yönelik havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

SANAYİ SİTESİNDE ÇOK SAYIDA İŞ YERİ YANDI

Yamanlar Karatepe mevkisindeki orman yangını, gündüz saatlerinde Karşıyaka ilçesi Örnekköy Sanayi Sitesi'nde bulanan geri dönüşüm fabrikası ile çok sayıda iş yerine sıçradı.

MANİSA

Manisa'nın Gördes ilçesin Boyalı ve Kayacık mahallelerinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınları, bölgedeki rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmaya devam ediyor. Gördes'ten Salihli ilçesi sınırlarına ulaşan yangın, 418 personel, 3 uçak, 9 helikopter, 70 arazöz, 17 su ikmal aracı, 8 dozer, 6 yer ekibi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ve emniyet ve jandarmanın 4 TOMA'sı ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

2 İLÇEDE 6 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Bölgede Gördes'e bağlı Yeniköy ve Karayakup ile Salihli'ye bağlı Hacıhıdır, Kemer, Kale ve Kurttutan mahallelerindeki vatandaşlar tahliye edildi. Yangın bölgesinde kalan Karayakup Mahallesi ile Danda mevkisindeki evler tamamen yandı. AA ekibinin havadan dron ile görüntülediği yerleşim yerlerinde yangının yol açtığı tahribat dikkati çekti.

Karayakup Mahallesi'nde mahalle camisi ile bazı iş yerleri de yandı. Karayakup Mahallesi Mezarlığı'nda mezarlar ve ağaçlar yangında hasar görürken, 2010 yılında şehit olan Halil İbrahim Ertaş'a ait kabrin ve başındaki Türk bayrağının alevlerden etkilenmediği görüldü.

AYDIN

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde alınan bilgiye göre, Alhisar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri yönlendirildi. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

10 ORMAN İŞÇİSİ YARALANDI

Bu arada söndürme çalışmalarına katılan orman işçisi 10 kişinin dumandan etkilendiği bildirildi. Sarp arazideki ormanlık alanda hızla büyüyen yangının Ömerpınarı Mahallesi'nde etkili şekilde devam ediyor. Köyün tedbir amaçlı boşaltılması istendi.

DUMANLAR İLÇE MERKEZİNDEN GÖRÜLÜYOR

Ormanlık alanlarda etkili olan alevlerle birlikte dumanlar metrelerce yükseğe ulaştı. Dev yangın bulutları ilçe merkezinden görünürken, ekipler yangını söndürmek için yoğun çaba gösteriyor.

MUĞLA

Muğla'nın Milas ilçesi Beçin Çamovası yakınlarındaki ormanlık alandan dumanların yükseldiği ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesinden çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

ÇOBAN VE ÇİFTLİK SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

3 hektar makinin zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, yangını çoban M.A.'nın çıkardığını belirledi. Gözaltına alınan M.A., polisteki ifadesinde, "Besi çiftliği sahibi B.Ö., koyunlara otlayacak yer açmam için çalılıkları tutuşturmamı istedi. Çakmakla çalılıkları tutuşturmam sonucu yangın çıktı." dedi. M.A.'nın ifadesinin ardından B.Ö. de gözaltına alındı. 2 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

BOLU

Bolu'nun Göynük ilçesi Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

KARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Bolu Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Göynük ilçesi Bekirfakılar mevkisinde 15 Ağustos Perşembe günü meydana gelen ve devam eden orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı Göynük- Nallıhan yolu trafiğe kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.

MSB'DEN HELİKOPTER DESTEĞİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopterle destek sağlandığını bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 2 adet helikopter ile destek sağlıyoruz." ifadesi kullanıldı. Paylaşımda, yangına müdahale eden helikopterden görüntüler de yer aldı.

KARABÜK

Karabük Valiliğinde yapılan açıklamaya göre, Ovacuma Ulu Yayla Kırlangıç Mağarası mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğüne ait 4 arazöz, 1 dozer, 1 su tankeri, Safranbolu Belediyesine ait 1 itfaiye aracı, 1 su tankeri, Karabük Belediyesine ait 1 su tankeri, Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğüne ait 3 arazöz ve 1 ilk müdahale aracı olmak üzere 13 araç ile 45 personel, bölgeye sevk edildi. Yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu, 3 köy evi de hasar gördü. Ekiplerin, söndürme çalışmaları devam ediyor.