İzmir\'in ardından şimdi de Foça! Belediyeden açıkta kalan kablolara skandal savunma

3.Sayfa

Suikast girişiminde ölen ABD\'li ile ilgili kahreden detay

İzmir'in Konak ilçesinde 2 kişinin sokak ortasında elektrik akımına kapılarak ölmesinin ardından Foça'da da kabloların açıkta bırakıldığı görüldü. Foça Belediyesi yaptığı açıklamada, yol yenileme çalışmaları sırasında açıkta bırakılan kablolarda elektrik olmadığını belirtti. Açıklamada, "Görünen kablolarda hiçbir enerji bağlantısı bulunmamakta olup Gediz Elektrik sisteminden de kabloların tamamen boşta oldukları kontrol edilebilir." ifadelerine yer verildi.

KONAK'IN ARDINDAN FOÇA'DA SKANDAL GÖRÜNTÜLER

İzmir'ın Konak ilçesinde şiddetli yağış sırasında oluşan su birikintisine basan 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi ülkeyi yasa boğdu. Olayın yankıları sürerken, Foça'da da skandal görüntüler kaydedildi.

KABLOLARI YİNE AÇIKTA BIRAKTILAR

Sokak ortasında kabloların açıkta bırakıldığı, insanların etrafından geçtiği görüldü. Sosyal medyada görüntülerin tepki çekmesinin ardından Foça Beloediyesi'nden açıklama geldi. Foça Belediyesi, kabloların yol yenileme çalışmaları sırasında açıkta bırakıldığını, hiçbirinden elektrik geçmediğini belirtti.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Haberlere konu olan Yenifoçamızdaki bahsi geçen bölgede 2023 yılında İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan alınan izinle yol yenileme çalışmaları yapılmıştır.

"KABLOLARIN UÇLARI İLERİDE KULLANMAK İÇİN DIŞARIDA HAZIR BIRAKILDI"

Sit alanı olan bölgede yapılan bu yolların kazılıp tekrar yenilemeye ihtiyaç kalmaması, dolayısıyla kamu zararı oluşturulmaması amacıyla aydınlatma direkleri için herhangi bir elektrik hattına bağlı olmayan kabloların uçları ileride kullanılmak üzere dışarıda hazır bırakılmıştır.

"KABLOLARDA ENERJİ BAĞLANTISI YOK"

Görünen kablolarda hiçbir enerji bağlantısı bulunmamakta olup, Gediz Elektrik sisteminden de kabloların tamamen boşta oldukları kontrol edilebilir. Duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür eder, konuyu titizlikle takip ettiğimizi bildiririz."