Jandarma Aydın'da ÇEMBER-148 operasyonu düzenledi, 18 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Jandarma Aydın'da ÇEMBER-148 operasyonu düzenledi, 18 aranan şahıs yakalandı

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Jandarma Aydın\'da ÇEMBER-148 operasyonu düzenledi, 18 aranan şahıs yakalandı
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Aydın'da 29-31 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenen ÇEMBER-148 operasyonunda 18 aranan şahıs yakalandı. Yakalananlardan 1'inin 20 yıl üzeri, 2'sinin 10-20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı, 5'inin ise ifadeye yönelik arandığı bildirildi.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 18 aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 29-31 Ekim 2026 tarihleri arasında 83 unsur ve 238 personelin katılımıyla gerçekleştirilen ÇEMBER-148 operasyonunda 18 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 5'inin 0-2 yıl, 4'ünün 2-5 yıl, 1'inin 5-10 yıl, 2'sinin 10-20 yıl ve 1'inin 20 yıl üzeri kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Şahıslardan 4'ünün hırsızlık, 2'sinin yağma, 2'sinin yaralama, 1'inin dolandırıcılık, 1'inin uyuşturucu ve 3'ünün çeşitli suçlardan, 5'inin ise ifadeye yönelik arandığı bildirildi.

Kaynak: İHA
Jandarma3. SayfaÇemberGüncelAydınSon Dakika

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SON DAKİKA: Jandarma Aydın'da ÇEMBER-148 operasyonu düzenledi, 18 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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