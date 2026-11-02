Jandarma Aydın\'da ÇEMBER-148 operasyonu düzenledi, 18 aranan şahıs yakalandı

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 18 aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 29-31 Ekim 2026 tarihleri arasında 83 unsur ve 238 personelin katılımıyla gerçekleştirilen ÇEMBER-148 operasyonunda 18 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 5'inin 0-2 yıl, 4'ünün 2-5 yıl, 1'inin 5-10 yıl, 2'sinin 10-20 yıl ve 1'inin 20 yıl üzeri kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Şahıslardan 4'ünün hırsızlık, 2'sinin yağma, 2'sinin yaralama, 1'inin dolandırıcılık, 1'inin uyuşturucu ve 3'ünün çeşitli suçlardan, 5'inin ise ifadeye yönelik arandığı bildirildi.