Jandarma bidonla hayat kurtardı

Ender Kervancıoğlu:

Ömer Akçay bu sıkça görülen bir durum. Denemeden bilinmez ama sanırım o sırada bazılarının içini değişik bir korku veya pişmanlık hissi kaplıyor.Yapmak istemekle neden yaptım arasında gidip gelen kararlar. Hepsi birkaç saniye içinde olur. Belki hayatın en değerli anı, ölümün kapısında dayandığın andır. Sadece fikir yürüttüm.