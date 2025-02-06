Jandarma bidonla hayat kurtardı - Son Dakika
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Jandarma bidonla hayat kurtardı

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Tunceli'de viyadükten göle atlayan kişi, aracıyla yoldan geçerken durumu fark eden jandarma personelinin attığı bidonlara tutunarak kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

06.02.2025 20:21  Güncelleme: 21:11
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Tunceli'de öğle saatlerinde Elazığ karayolunda bulunan Atatürk Viyadüğü'nde gelen ismi öğrenilemeyen bir kişi, viyadükten Uzunçayır Baraj Gölü'ne atladı.

Jandarma bidonla hayat kurtardı

SU BİDONLARINI GÖLE ATTI

Bu sırada eşiyle birlikte yoldan aracıyla geçen bir jandarma personeli, suya atlayan kişiyi fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vererek, otomobilinin bagajındaki su bidonlarını viyadükten göle attı.

Jandarma bidonla hayat kurtardı

YAŞAMA BİDONLARLA TUTUNDU

Boğulma tehlikesi geçiren kişi, bidonlara tutunarak kıyıya ulaştı. Olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma bidonla hayat kurtardı

OLAY ANI KAMERADA

İlk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Jandarma bidonla hayat kurtardı

Güvenlik, Jandarma, Tunceli, 3-sayfa, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Jandarma bidonla hayat kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Ömer Akçay bu sıkça görülen bir durum. Denemeden bilinmez ama sanırım o sırada bazılarının içini değişik bir korku veya pişmanlık hissi kaplıyor.Yapmak istemekle neden yaptım arasında gidip gelen kararlar. Hepsi birkaç saniye içinde olur. Belki hayatın en değerli anı, ölümün kapısında dayandığın andır. Sadece fikir yürüttüm. 49 0 Yanıtla
  • Ömer Akçay:
    ölmek için atliyorsun sonra bidona sariliyorsun. madem yaşamak istiyordun niye atladın. 26 18 Yanıtla
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