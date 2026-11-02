Jandarmanın 32 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı

Jandarmanın 32 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarında 72 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı, FETÖ'ye yönelik Jandarma tarafından 32 ilde düzenlenen operasyonlarda 72 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre operasyonlar 32 ilde gerçekleştirildi ve yakalanan şüpheli sayısı 72 oldu.
İçişleri Bakanlığı: "32 ilde FETÖ'ye yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 72 şüpheli yakalandı."
Kaynak: İHA