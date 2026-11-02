Jandarmanın 32 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Jandarmanın 32 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanlığı, FETÖ'ye yönelik Jandarma tarafından 32 ilde düzenlenen operasyonlarda 72 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre operasyonlar 32 ilde gerçekleştirildi ve yakalanan şüpheli sayısı 72 oldu.

İçişleri Bakanlığı: "32 ilde FETÖ'ye yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 72 şüpheli yakalandı."

Kaynak: İHA
İçişleri BakanlığıJandarma3. SayfaSon Dakika

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SON DAKİKA: Jandarmanın 32 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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