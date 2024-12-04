Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak kazı yapıldığı belirlenen alana operasyon düzenledi.
Operasyonda, N.K. ve M.Y. izinsiz kazı yaparken yakalandı. Zanlıların beraberinde dedektör ve kazı malzemeleri ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kaçak kazı operasyonu: İki gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)