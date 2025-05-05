Kaçırmaya çalıştıkları kadın direnince öldürdüler! Kan donduran anlar kamerada - Son Dakika
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3.Sayfa

Kaçırmaya çalıştıkları kadın direnince öldürdüler! Kan donduran anlar kamerada

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İstanbul Şişli'de 34 yaşındaki Bahar Aksu, eski eşi ve yanındakiler tarafından sokak ortasında kaçırılmak istendi. Çevredekiler tarafından kayda alınan o anlarda kendisini kaçırmak isteyenlere direnen talihsiz kadın, güpegündüz silahla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

05.05.2025 10:18
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İstanbul Şişli'de gündüz vakti korkunç bir kadın cinayeti işlendi. 34 yaşındaki Bahar Aksu, eski eşi ve beraberindeki kişiler tarafından sokak ortasında kaçırılmak istendi. Aksu'nun direnişi ve çığlıkları üzerine olay kısa sürede çevredekilerin dikkatini çekti.

DİRENİNCE ÖLDÜRDÜLER

Ekol TV tarafından servis edilen görüntülerde eski eşi Bahar Aksu'yu zorla araca bindirmeye çalıştı. Ancak genç kadın direnince silahla vurularak öldürüldü. Olay anında çevreye yayılan yardım çığlıkları yürekleri dağladı.

Kaçırmaya çalıştıkları kadın direnince öldürdüler! Kan donduran anlar kamerada

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayetin ardından olay yerine gelen polis ekipleri, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

Kaçırmaya çalıştıkları kadın direnince öldürdüler! Kan donduran anlar kamerada

İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Şişli, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kaçırmaya çalıştıkları kadın direnince öldürdüler! Kan donduran anlar kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Ali Fuat Seckin:
    Kısasta hayat vardır 238 4 Yanıtla
  • k K:
    kadin cinayetleri icin uygulanan kanun madeleri cezasi cok komik oldugu icin bu cinayet ler yapiliyor. cezayi 2. 3 misli artirmak icin yeni kanun yaptirman gerek saraydaki patron. 168 46 Yanıtla
  • Eşref Polat:
    Kim bilir ne olmuş hiç kimde durduk yere katil olmaz 32 141 Yanıtla
  • 3475082Ak:
    ülke iyice zivanadan çıktı ha.. 104 4 Yanıtla
  • 2147saloh:
    ülkede eger qdalet varsa 3 de agırlaştırılmış müeebet yer hüçrede kalır ömür boyu.bak bakalım bir daha kimse kimseyi öldürürmü.ama malesef adam 2 cocugunu öldürmüş.16 sene sonra gel cenazede parti başkanına yumruk at.ne işi var bu canilerin bizim icimizde 88 1 Yanıtla
  • Beyhan Gunes:
    Adalet sistemini basiretsiz bırakan kanun uygulayıcıların bir an önce ettikleri yeminleri hatırlatarak bu hiç uğruna ölenlerin kendi yakınları olduğunu düşünerek hakkaniyetli ceza vermeleri gerekmiyor mu.. ne kadar bana dokunmayan yılan bin yaşasıncı merhametsiz vicdansız hale dönüşüyoruz ..çocuklarımıza torunlarımıza nasıl bir gelecek bırakıyoruz Bin kere yazıklar olsun.. 85 2 Yanıtla
  • Tarık yılmaz:
    Ülkeye reset lazım haksız yere adam öldürene kısas gerekli gerekli gerekli 58 22 Yanıtla
  • or ac:
    ceza evine girmeyi erkeklik sayan mahlukatlar var. Cezalar caydırıcı olmalıdır. Müebbettin 24 yıl olduğu, onun da infaz cart-curt, iyi hal, 15 senede çıkartan adalet, adalet değildir. Adam çocuklarını silahla vurup öldürüyor, ölmediklerini görünce bıçakla öldürüyor, 17 sene sonra elini kolunu sallayarak serbest bırakılınca Özgür Özele saldırıyor. 46 20 Yanıtla
  • mavişş Kaplan:
    Söz konusu kadın olunca kimse ses cıkartıyor adelet yok malesef halbikide bu canileri5 doğuranda4 bir kadın idam gelemediği sürece hergün 100 lerce anenin. İçinde mum ??? bir5 ömür yanacak yazık günah artık üşke5 zırvanadan cıkmış durumda her konuda ama en önemli konular konuşulmuyor bile nerde adalet yok ne demiş adalet sarayı Saray yani yani ceza yok herkes herşey yapa bilir özgür demek diyorlar 1 ay yatar cıkar nasıl yatmayacaklarını biliyor lar yeteri kadar ceza yok pişmanım veya namussuzluk yaptı diyecek nasıl sa giden kendi artık savunumıycak onlarda biliyor idam idam idam 19 32 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    bati hukuk siteminin getirdikleri siz hala allahin hukumleri dururken kulun yazdiklariya yonetilmeye devam edin bu kafayla daha cok yazar cizersiniz 13 9 Yanıtla
  • Bekir DEMİRİ:
    İnsanın kendi yaptığı kanunlar berbat,acilen Allah'ın kanunlarına dönmemiz lazım,tek çözüm şeriat. 12 2 Yanıtla
  • Amado Carrillo:
    kısasa kısas olmadığı surece bu tarz olaylar bitmez 6 0 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Ulkemden insan manzaralari insanlar mutsuz ve umutsuz AKP sinde 3 2 Yanıtla
  • Muhammet Kavak:
    Kanunlar değişmeli Hükumet değişmeden anayasal değişiklikte yapılmalı Başörtü eğitim ve Başörtülü kamu alanında calisma anayasal güvence altına alınmalı hepsi aynı pakette değerlendirilmeli 2 3 Yanıtla
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