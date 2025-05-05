Kaçırmaya çalıştıkları kadın direnince öldürdüler! Kan donduran anlar kamerada

mavişş Kaplan:

Söz konusu kadın olunca kimse ses cıkartıyor adelet yok malesef halbikide bu canileri5 doğuranda4 bir kadın idam gelemediği sürece hergün 100 lerce anenin. İçinde mum ??? bir5 ömür yanacak yazık günah artık üşke5 zırvanadan cıkmış durumda her konuda ama en önemli konular konuşulmuyor bile nerde adalet yok ne demiş adalet sarayı Saray yani yani ceza yok herkes herşey yapa bilir özgür demek diyorlar 1 ay yatar cıkar nasıl yatmayacaklarını biliyor lar yeteri kadar ceza yok pişmanım veya namussuzluk yaptı diyecek nasıl sa giden kendi artık savunumıycak onlarda biliyor idam idam idam