Kadıköy'de İtalyan Şefin Oğlunun Cinayet Davası 8 Mayıs'a Ertelendi - Son Dakika
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Kadıköy'de İtalyan Şefin Oğlunun Cinayet Davası 8 Mayıs'a Ertelendi

Kadıköy\'de İtalyan Şefin Oğlunun Cinayet Davası 8 Mayıs\'a Ertelendi

Kadıköy'de İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanıklar U.B. ve B.B.'nin yargılanması 8 Mayıs'a ertelendi. Aileye ölüm tehditleri gönderildiği ve maktulün mezarının tahrip edildiği öğrenildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da davaya müdahil oldu.

10.04.2025 16:35
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Kadıköy'de, İtalyan restoran şefi Andrea Minguzzi'nin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin dava, tutuklu yargılanan 15 yaşındaki çocuk sanıklar U.B. ve B.B. hakkında görülen yargılama devam ediyor. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşma, bir tanığın daha dinlenmesi için 8 Mayıs'a ertelendi.

Kadıköy'de, İtalyan restoran şefi Andrea Minguzzi'nin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin dava, tutuklu sanıklar U.B. ve B.B.'nin yargılandığı duruşmada ertelendi. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşma, bir tanığın daha dinlenmesi için 8 Mayıs'a ertelendi.

Kadıköy'de İtalyan Şefin Oğlunun Cinayet Davası 8 Mayıs'a Ertelendi

AİLEYE YÖNELİK TEHDİTLER VE MEZARLIK TAHRİBATI

Duruşma öncesi, Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, ailenin yaklaşık iki aydır ölüm tehditleri aldığını ve bu tehditlere ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Ayrıca, Minguzzi'nin mezarının sabah saatlerinde tahrip edildiği belirtildi. Mezarlık tahribatının faillerinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

DURUŞMADA GERGİN ANLAR VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Duruşma salonunun önünde ve koridorlarında geniş güvenlik önlemleri alındı. Duruşma öncesinde avukatlar ile güvenlik görevlileri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Maktulün yakınları da duruşma boyunca zaman zaman sinir krizi geçirdi. Bazı ünlü isimler de ailenin yanında destek olmak için adliyeye geldi.

Kadıköy'de İtalyan Şefin Oğlunun Cinayet Davası 8 Mayıs'a Ertelendi

İDDİANAMEDE SANIKLARA VERİLEN CEZA TALEPLERİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Ocak'ta Mattia Ahmet Minguzzi'nin kaykay malzemesi almak için Kadıköy Hasanpaşa'daki Salı Pazarı'na gitmesinin ardından, sanıklar U.B. ve B.B. ile karşılaştığını ve aralarındaki tartışma sonucu B.B.'nin Minguzzi'yi bıçakladığını belirtti. U.B., yere düşen Minguzzi'ye tekme attı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Minguzzi, 17 gün sonra yaşamını yitirdi. Adli Tıp raporuna göre ölüm, iç organ yaralanmalarına bağlı olarak gerçekleşti. Sanıklar hakkında 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

AİLEDEN EMSAL MAHİYETTE İNFAZ DÜZENLENMESİ TALEBİ

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, yaşanan olayın kamu vicdanını derinden sarstığını belirtti. Ayrıca, ailenin infaz düzenlemesi yapılması için çaba harcadığını vurguladı. Epözdemir, "Benzer şekilde Ahmet'ler katledilmesin, bu cezasızlık algısı ortadan kalksın diye ailenin emsal bir düzenleme yapılma talebi var" dedi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mattia Ahmet Minguzzi, İstanbul, Kadıköy, 3-sayfa, Cinayet, Adliye, Hukuk, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de İtalyan Şefin Oğlunun Cinayet Davası 8 Mayıs'a Ertelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'de İtalyan Şefin Oğlunun Cinayet Davası 8 Mayıs'a Ertelendi - Son Dakika
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