Mattia Ahmet Minguzzi\'nin ailesini tehdit eden 5 kişi yakalandı

İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen İtalyan restoran şefinin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüphelilerle ilgili polis harekete geçti. Yapılan çalışmalarda 5 şüpheli kısa sürede yakalandı.

"MİNGUZZİ'NİN AİLESİNİ TEHDİT EDEN 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Bu elim hadise sonrası sosyal medya hesaplarından failleri öven ve aileye tehdit içerikli mesajları veren 5 şüpheli şahıs, güvenlik güçlerimizce yakalandı.

ŞÜPHELİLERDEN 4'Ü ÇOCUK

4'ü Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) olmak üzere B.A., H.E.A, K.G., E.K. ve A.S.D. adlı şüpheli şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğümüze intikal ettirildi. Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın acılı annesi Yasemin Hanım'ı telefonla arayarak bir kez daha acısını paylaştık. Hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet; ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum."