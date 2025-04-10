Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi yakalandı - Son Dakika
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Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi yakalandı

Mattia Ahmet Minguzzi\'nin ailesini tehdit eden 5 kişi yakalandı

Kadıköy'de bit pazarında bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit içerikli mesajlar gönderen ve failleri öven 5 kişi yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şahıslardan 4'ünün çocuk olduğunu belirtti.

10.04.2025 20:54
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İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen İtalyan restoran şefinin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüphelilerle ilgili polis harekete geçti. Yapılan çalışmalarda 5 şüpheli kısa sürede yakalandı.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi yakalandı

"MİNGUZZİ'NİN AİLESİNİ TEHDİT EDEN 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Bu elim hadise sonrası sosyal medya hesaplarından failleri öven ve aileye tehdit içerikli mesajları veren 5 şüpheli şahıs, güvenlik güçlerimizce yakalandı.

ŞÜPHELİLERDEN 4'Ü ÇOCUK

4'ü Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) olmak üzere B.A., H.E.A, K.G., E.K. ve A.S.D. adlı şüpheli şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğümüze intikal ettirildi. Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın acılı annesi Yasemin Hanım'ı telefonla arayarak bir kez daha acısını paylaştık. Hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet; ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum."

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi yakalandı

NE OLMUŞTU?

24 Ocak Cuma günü yaşanan olayda Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi pazarda alışveriş yaptığı esnada tartıştığı B.B. tarafından 5 yerinden bıçaklanmıştı. Yanında bulunan U.B. ise yerde kanlar içinde kalan Minguzzi'yi tekmelemişti. Mattia Ahmet Minguzzi 14 gün yaşm mücadelesi verdikten sonra hastanede hayatını kaybetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayet şüphelileri hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi. 18 yaşındaki sanık hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar bugün hakim karşısına çıkıyor.

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Son Dakika 3.Sayfa Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Kym Motors Vag null:
    Bırakmayın sakın haaa. Hiç güvenmiyorum artık. Kötüler elini kolunu sallayarak çıkıyor arka kapıdan. 54 2 Yanıtla
  • Berdeser:
    Tehdit edeninde, öldürenlerden farkı yok. Aynı cezayı almalılar. 23 2 Yanıtla
  • Bayram :
    Abi burakmayin bu srfzleri, bunlardan ne millete nede vatana yarar gelir. Hani iceride mahkumlar arasi kavga cikip ölseler, kendilerini assalar veya ayaklari kaymis düsüp ölmüs olsalar olmazmi? idam yok ama devlet anladi ne demek istedigimi 12 1 Yanıtla
  • Kemal:
    Bu aile ne iş yapıyordu, sorun nedir? 1 2 Yanıtla
  • Beyhan Gunes:
    Bu çocukları kim nasıl böyle kendilerinden başka farklı gördüklerine karşı kin ve nefretle büyütüyor kim inancı görünüşü düşüncesi farklı olanlara şiddet uygulayabileceği sövüp sayabileceği duygusunu verebiliyor ..herkim ve kimlerse veballeri onların da boyunlarına olsun 1 0 Yanıtla
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