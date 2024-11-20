Kadın çalışanların yanında çıplak dolaşan doktor meslekten men edildi

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Amerika Birleşik Devletleri'nde bir doktorun muayenehanesindeki güvenlik kamerası görüntüleri, tıp dünyasında büyük yankı uyandıran bir skandalı gün yüzüne çıkardı. Dr. David Diffine'in, üç kadının bulunduğu ortamda sergilediği uygunsuz davranışlar, soruşturma başlatılmasına neden oldu.

KAIT-TV'nin bildirdiğine göre, Dr. Diffine'in Blytheville'deki muayenehanesinde hasta odalarına giriş çıkışları ve resepsiyon alanındaki uygunsuz davranışları kameralara yansıdı. Olayın ardından doktorun tıp lisansı geçtiğimiz ay askıya alındı.

Arkansas Tıp Vakfı yetkililerinden alınan bilgiye göre, doktorun sergilediği davranışlar "tıbbi bakım sınırlarını aşabilecek cinsel dürtü bozukluğuna" işaret ediyor.

Kendisini "naturist" olarak tanımlayan Dr. Diffine, soruşturma kapsamında "Biz çıplak bedeni ayıplamaz, cinselleştirmez veya olumsuz damgalamayız" şeklinde savunma yaptı. Ancak 2019 yılına ait görüntülerle ilgili bilgisi olmadığını iddia etti.

Doktorun geçmişte de benzer sorunlar yaşadığı ortaya çıktı. 2017 yılında ilaç reçeteleme konusunda kısa süreli bir askıya alma cezası alan Dr. Diffine'in, 2011 yılında Missouri'de benzer bir soruşturma nedeniyle üç yıl çalışmama taahhüdünde bulunduğu öğrenildi.

Olay hakkındaki soruşturma sürerken, muayenehaneden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.