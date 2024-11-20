Kadın çalışanların yanında çıplak dolaşan doktor meslekten men edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kadın çalışanların yanında çıplak dolaşan doktor meslekten men edildi

Geniş Video İzle

ABD'de bir doktorun muayenehanesindeki güvenlik kamerası görüntüleri, tıp dünyasını sarsan bir skandalı ortaya çıkardı. Dr. David Diffine'in, üç kadının bulunduğu ortamda sergilediği uygunsuz davranışlar nedeniyle soruşturma başlatıldı. Blytheville'deki muayenehanede hasta odalarında ve resepsiyon alanında yaşanan olaylar kameralara yansırken, muayenehaneden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

20.11.2024 09:58  Güncelleme: 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir doktorun muayenehanesindeki güvenlik kamerası görüntüleri, tıp dünyasında büyük yankı uyandıran bir skandalı gün yüzüne çıkardı. Dr. David Diffine'in, üç kadının bulunduğu ortamda sergilediği uygunsuz davranışlar, soruşturma başlatılmasına neden oldu.

KAIT-TV'nin bildirdiğine göre, Dr. Diffine'in Blytheville'deki muayenehanesinde hasta odalarına giriş çıkışları ve resepsiyon alanındaki uygunsuz davranışları kameralara yansıdı. Olayın ardından doktorun tıp lisansı geçtiğimiz ay askıya alındı.

Arkansas Tıp Vakfı yetkililerinden alınan bilgiye göre, doktorun sergilediği davranışlar "tıbbi bakım sınırlarını aşabilecek cinsel dürtü bozukluğuna" işaret ediyor.

Kendisini "naturist" olarak tanımlayan Dr. Diffine, soruşturma kapsamında "Biz çıplak bedeni ayıplamaz, cinselleştirmez veya olumsuz damgalamayız" şeklinde savunma yaptı. Ancak 2019 yılına ait görüntülerle ilgili bilgisi olmadığını iddia etti.

Doktorun geçmişte de benzer sorunlar yaşadığı ortaya çıktı. 2017 yılında ilaç reçeteleme konusunda kısa süreli bir askıya alma cezası alan Dr. Diffine'in, 2011 yılında Missouri'de benzer bir soruşturma nedeniyle üç yıl çalışmama taahhüdünde bulunduğu öğrenildi.

Olay hakkındaki soruşturma sürerken, muayenehaneden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kadın çalışanların yanında çıplak dolaşan doktor meslekten men edildi
Kadın çalışanların yanında çıplak dolaşan doktor meslekten men edildi
Kadın çalışanların yanında çıplak dolaşan doktor meslekten men edildi

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik Kamerası, 3-sayfa, Sağlık, Toplum, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadın çalışanların yanında çıplak dolaşan doktor meslekten men edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Kont Almasi:
    Tıp ta utanma olmaz dedikleri bu herhalde.. 9 1 Yanıtla
  • Bilen bilir:
    neyseki başına şapka takmış 0 0 Yanıtla
  • Nurettin ÇELİKBAĞ:
    Hastalıkta ayıp olmaz ile şerefsizliği karıştırmış olsa gerek 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:14 Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP’li vekiller arasında arbede Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiayı doğruladı: Herzog’a hava sahamızı kapattık Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiayı doğruladı: Herzog'a hava sahamızı kapattık
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün başladı Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün başladı
10:00 Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor
07:49 Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat’ın davasına bakan savcının yeri değişti Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat'ın davasına bakan savcının yeri değişti
15:25 MÜSİAD’dan asgari ücret açıklaması MÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması
15:17 Yenidoğan Çetesi davasında Kurtlar Vadisi repliği Yenidoğan Çetesi davasında Kurtlar Vadisi repliği
15:15 Zirvede bakın kim var: 81 ilin en değerli futbolcuları belli oldu Zirvede bakın kim var: 81 ilin en değerli futbolcuları belli oldu
15:13 Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya’yı vurdu Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu
15:07 Kuşum Aydın: Kazandığım her şeyi bebek suratıma harcadım Kuşum Aydın: Kazandığım her şeyi bebek suratıma harcadım
14:58 Büyük heyecan bu akşam İşte Karadağ - Türkiye maçının muhtemel 11’leri Büyük heyecan bu akşam! İşte Karadağ - Türkiye maçının muhtemel 11'leri
14:56 Genç anne, havalimanında bilet sırasında beklerken doğum yaptı Genç anne, havalimanında bilet sırasında beklerken doğum yaptı
14:55 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru
14:48 Torreira Galatasaray’dan ayrılıyor Torreira Galatasaray'dan ayrılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 11:05:57. #1.13#
SON DAKİKA: Kadın çalışanların yanında çıplak dolaşan doktor meslekten men edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.