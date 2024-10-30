Kadın doktoru odasına kilitleyip makas ve ısıtıcıyla 12 yerinden yaraladı

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Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde kadın doktor bir hasta yakını tarafından korkunç bir saldırıya uğradı. Doktorun, hasta yakını kadın tarafından darbedilmesinin ardından yaşananlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

KADIN DOKTORUN ODASINA GİRİP KAPIYI KİLİTLEDİ

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde Anne F.E.S, hastanede daha önce tedavi gören, çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniğine yatışı yapılan çocuğunun durumuna ilişkin Uz. Dr. A.A.A. ile görüşmek istedi. Geçmişte çocuk yoğun bakım kliniğinde tedavisi sırasında çocuğunun kolunun kırıldığı ve ilgilenilmediğini iddia eden F.E.S, kadın doktorun odasına girerek kapıyı kilitledi.

MAKAS VE SU ISITICISIYLA DARBETTİ

Çıkan tartışmada şüpheli odada bulunan makas ve su ısıtıcısıyla doktor A.A.A'yı darbetti. Şüpheli, odanın kapısını açmasının ardından güvenlik görevlilerince kontrol altına alındı. "Beyaz Kod" butonuna basılması sonucu olay yerine hastane polisi çağrıldı.

DOKTOR 12 YERİNDEN YARALANDI

Baş, yüz, sırt ve boyun olmak üzere toplamda 12 yerinden yaralanan, ilk müdahalesi hastanenin acil servisinde yapılan doktor tedavi altına alındı.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.E.S, burada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Davaya müdahil olan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün şüpheli hakkında verilen karara itiraz ettiği öğrenildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da karara itirazda bulundu. Doktorun darbedilmesinin ardından hastanenin koridorlarında yaşanan olaylar da güvenlik kameralarınca kaydedildi.