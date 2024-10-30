Kadın doktoru odasına kilitleyip makas ve ısıtıcıyla 12 yerinden yaraladı - Son Dakika
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Kadın doktoru odasına kilitleyip makas ve ısıtıcıyla 12 yerinden yaraladı

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İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde bir hasta yakını, çocuğunun durumu hakkında görüşmek istediği kadın doktoru önce odaya kilitledi ardından makas ve su ısıtıcısıyla saldırdı. Doktor, baş, yüz, sırt ve boyun olmak üzere toplamda 12 yerinden yaralandı. Gözaltına alınan saldırganın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

30.10.2024 19:00
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Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde kadın doktor bir hasta yakını tarafından korkunç bir saldırıya uğradı. Doktorun, hasta yakını kadın tarafından darbedilmesinin ardından yaşananlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

KADIN DOKTORUN ODASINA GİRİP KAPIYI KİLİTLEDİ

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde Anne F.E.S, hastanede daha önce tedavi gören, çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniğine yatışı yapılan çocuğunun durumuna ilişkin Uz. Dr. A.A.A. ile görüşmek istedi. Geçmişte çocuk yoğun bakım kliniğinde tedavisi sırasında çocuğunun kolunun kırıldığı ve ilgilenilmediğini iddia eden F.E.S, kadın doktorun odasına girerek kapıyı kilitledi.

Kadın doktoru odasına kilitleyip makas ve ısıtıcıyla 12 yerinden yaraladı

MAKAS VE SU ISITICISIYLA DARBETTİ

Çıkan tartışmada şüpheli odada bulunan makas ve su ısıtıcısıyla doktor A.A.A'yı darbetti. Şüpheli, odanın kapısını açmasının ardından güvenlik görevlilerince kontrol altına alındı. "Beyaz Kod" butonuna basılması sonucu olay yerine hastane polisi çağrıldı.

Kadın doktoru odasına kilitleyip makas ve ısıtıcıyla 12 yerinden yaraladı

DOKTOR 12 YERİNDEN YARALANDI

Baş, yüz, sırt ve boyun olmak üzere toplamda 12 yerinden yaralanan, ilk müdahalesi hastanenin acil servisinde yapılan doktor tedavi altına alındı.

Kadın doktoru odasına kilitleyip makas ve ısıtıcıyla 12 yerinden yaraladı

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.E.S, burada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Davaya müdahil olan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün şüpheli hakkında verilen karara itiraz ettiği öğrenildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da karara itirazda bulundu. Doktorun darbedilmesinin ardından hastanenin koridorlarında yaşanan olaylar da güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kadın doktoru odasına kilitleyip makas ve ısıtıcıyla 12 yerinden yaraladı

Şehir Hastanesi, İstanbul, Hastane, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadın doktoru odasına kilitleyip makas ve ısıtıcıyla 12 yerinden yaraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Bazı doktorlar hak ediyor. Okumuş etmiş ama insan olamamışlar. 159 160 Yanıtla
    Emir Çağrı Kiraz:
    Ne kadar inanarak boş konuşuyorsun.. 0 2
    Osman Koca:
    sende haketmeyenlere muayene ol ozaman 0 1
    Ferhata Geçer:
    Sn. Kervancıoğlu mertçe cevap vermenizi istiyorum: Bu cümlenin aynısını bankada o kadar gişe varken sadece 2 tanesini açık tutanlar için, PTT, tedaş, vergi dairesi, nüfus müdürlüğünde suratına bile bakmayanlar için, seni saatlerce bekleten, keyfi kararlarla anlamsızca haksızlığa uğrayabildiğin adliyede çalışanlar için de kullanma cibiliyetiniz var mı? Mutlaka taşıdığı sıfatı hak etmeyenler var ama bunun cezası şiddet olamaz, olmamalı... 0 0
  • Mr CKMN:
    kamu gorevlisini Evet alikoyma ve yaralama suçuyla serbest birakan adalete selam olsun 182 30 Yanıtla
  • ünal üci:
    Bu bir şaka mı??? Ne demek serbest... 163 23 Yanıtla
  • Ramazan Hangül:
    Bu nasıl adalet yapanın yanına kar kalıyor biz kime güveneceğiz o zaman 121 14 Yanıtla
  • Oğuz Özen:
    Dr a ve tüm insanlara şiddete hayır fakat,öyle kamu görevlileri var ki,resmen dayak istiyorlar,vatandaşı azarlıyor kovuyorlar,vatandaşa da yazık günah,canı yanmış insanlara bir kamu görevlisinin aşağılaması,hiç doğru değil dimi 98 24 Yanıtla
  • Selman Caba:
    merak ediyorum serbestlik kararını veren savcı yada hakim o kişinin adalet bilgisi nasıldır acaba? 78 17 Yanıtla
  • Gurkan Solmaz:
    Ozaman sen oku doktor ol daha iyi davran insanlara 50 20 Yanıtla
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