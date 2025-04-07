Kadın hakim, müebbet hapse mahkum ettiği polis katiliyle öpüşürken yakalandı

Arjantin'in güneyindeki Chubut eyaletinde görev yapan Hakim Mariel Suarez, hapishane güvenlik kameralarına polis katili bir mahkumla öpüşürken yakalandı.

Chubut Yüksek Mahkemesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Trelew kentindeki cezaevinde Hakim Suarez, ömür boyu hapse mahkum edilen Cristian Bustos ile samimi görüntüler verdi. Güvenlik kameraları, ikili arasındaki öpüşme anını kaydetti.

Olayı daha da şaşırtıcı kılan detay, Suarez'in sadece bir hafta önce Bustos'un ömür boyu hapis cezası alıp almaması konusunda karar veren hakim heyetinde yer almasıydı. Üç hakimden oluşan kurulda, "son derece tehlikeli" olarak nitelendirilen Bustos'a ömür boyu hapis cezası verilmesine karşı çıkan tek isim Suarez olmuştu.

Mahkum Bustos, 2009 yılında polis memuru Leandro "Tito" Roberts'ı öldürmekten suçlu bulundu. Roberts, daha önceki bir hapishane firarından sonra Bustos'u tutuklamaya gittiğinde silahlı saldırıya uğramıştı. Olayda ayrıca Bustos'un bir kardeşi ölmüş, bir polis memuru da yaralanmıştı.

Chubut Yüksek Mahkemesi sözcüsü, "Soruşturma, görüşmenin ne kadar sürdüğünü, niteliğini ve Kamu Etiği Yasası ile yargı düzenlemelerinin ihlal edilip edilmediğini belirleyecek" açıklamasını yaptı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Hakim Suarez hakkında "uygunsuz davranış" gerekçesiyle idari soruşturma başlatıldı. Suarez, soruşturma sonucunda meslekten men dahil çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

Skandalın merkezindeki hakim, olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.