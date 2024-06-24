Kadın müşteriden zincir market çalışanına dayak! Kafasını defalarca dondurucuya vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kadın müşteriden zincir market çalışanına dayak! Kafasını defalarca dondurucuya vurdu

Geniş Video İzle

Tokat'ta bir kadın, zincir market çalışanı genç kızın saçlarını eline dolayıp sürükledi, kafasını markette bulunan dondurucu dolaba defalarca vurdu. Saldırı anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan saldırgan savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

24.06.2024 07:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta bir kadın, zincir market çalışanı kadını saçından tutup dondurucu dolaba kafasını vurarak darbetti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KAFASINI DEFALARCA DOLABA VURDU

Olay, dün kent merkezinde bir zincir marketin şubesinde meydana geldi. Sevgi H., bilinmeyen nedenle market çalışanı Buse U.'ya saldırdı. Sevgi H., eline saçlarını doladığı Buse U.'yu sürükleyip, markette bulunan dondurucu dolaba defalarca kafasını vurdu. Sevgi H., diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis merkezinde ifadesi alınan Sevgi H. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Buse U.'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA KALDI

Öte yandan, saldırı anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde; darbedilen Buse U.'nun çığlık çığlığa kaldığı anlar yer aldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Kadın müşteriden zincir market çalışanına dayak! Kafasını defalarca dondurucuya vurdu

Cep Telefonu, Tokat, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadın müşteriden zincir market çalışanına dayak! Kafasını defalarca dondurucuya vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Galatasaray Spor kulübü: Ortada bir suç işleme var ve finalde serbest bırakıyorlar. O zaman insanlar bunu nasılsa serbest bırakıyorlar bir şey olmaz diye algılayacaklar çok yazık 55 3 Yanıtla
    Adem Şimşek: evvela olayı bir araştırın öğrenin neticeye o şekilde varım ortada Evet bir suç var lakin suç kimde bunu belirlemek lazım 2 27 Kamil Şenel: Adem suçlu avukatı olmalıymışsın. Market çalışanı her ne yapmış yada demiş olursa olsun müşterinin yaptığını haklı çıkarmaz 14 0 Abuzer Yavuz: Galatasaray in adına yorum yapma şahıs ismin yokmu 3 1
  • Mustafa: Müsteri herzaman haklidir. Demekki calisan kisi birseyler yaptikki müsteriyi cildirdi 0 10 Yanıtla
  • Murat Çevre: Adaletin zayıf olduğu yerde insanlar kendi adaletini uygular bu da bir örnek . Cezalar caydırıcı olmalı ki suçluyu engellesin burda ceza bile yok 8 0 Yanıtla
  • Sema Kircali: cezalar caydırıcı olmadığı sürece bu tür olayları çok duyarız 5 0 Yanıtla
  • Raşit dugan: Yarın birgünde dayak yiyeni yakınları o döveni bir güzel döverler ey mi yaman bey mi yaman nasıl olsa ceza yok 2 0 Yanıtla
  • Emir Arslan: Suç işleyen iyi niyetle şartlı salıverme diye bir maddeden yararlanıyor o yüzden suç oranı hep yükseliyor cezalar caydırıcı değil 1 0 Yanıtla
  • Ömer Çelik: Savunma mekanizmalarını öğrenmeliydin genç kızsın. Bunu o kadar kolay ber taraf edip betona yapıştırabilir insan. Sonuçta kağıtta var. Saldıran ilk o olduğu için kendini savunduğun için bir şey de olmazdı. Lakin ölmemesi gerekir önce 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

08:35 Yelek krizi giderek büyüyor Tüm ülkenin konuştuğu görüntülere Arda Güler de sessiz kalamadı Yelek krizi giderek büyüyor! Tüm ülkenin konuştuğu görüntülere Arda Güler de sessiz kalamadı
08:24 CHP’nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile görüşecek Masada asgari ücret ve emekli maaşları var CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile görüşecek! Masada asgari ücret ve emekli maaşları var
08:03 Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı Kırmızı kategoride yer alan 2 terörist öldürüldü Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Kırmızı kategoride yer alan 2 terörist öldürüldü
07:22 Kadın müşteriden zincir market çalışanına dayak Kafasını defalarca dondurucuya vurdu Kadın müşteriden zincir market çalışanına dayak! Kafasını defalarca dondurucuya vurdu
21:39 Rusya’da sinagog ve kiliselere düzenlenen saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti Rusya'da sinagog ve kiliselere düzenlenen saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti
08:18 Parasını isteyen çalışanına tokat atan Ayhan Sicimoğlu’ndan ilk açıklama: Kumpas ve şantaj var, dava açacağım Parasını isteyen çalışanına tokat atan Ayhan Sicimoğlu'ndan ilk açıklama: Kumpas ve şantaj var, dava açacağım
07:43 Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı, fenomen Yiğit İnandı ile nişanlandı Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı, fenomen Yiğit İnandı ile nişanlandı
00:26 EURO 2024’te korkutan anlar Macar futbolcu baygınlık geçirdi EURO 2024'te korkutan anlar! Macar futbolcu baygınlık geçirdi
00:23 İsrail ordusu gece yarısı komşu ülkeyi fosfor bombasıyla vurdu İsrail ordusu gece yarısı komşu ülkeyi fosfor bombasıyla vurdu
23:17 TFF’den Türkiye’nin gündemine oturan görüntüler sonrası Arda Güler açıklaması TFF'den Türkiye'nin gündemine oturan görüntüler sonrası Arda Güler açıklaması
23:04 İznik Gölü’nde, erkek arkadaşıyla bindiği jet ski genç kızın sonu oldu İznik Gölü'nde, erkek arkadaşıyla bindiği jet ski genç kızın sonu oldu
22:53 Arda Turan, eleştiri yağmuruna tutulan Hakan Çalhanoğlu’na sahip çıktı Arda Turan, eleştiri yağmuruna tutulan Hakan Çalhanoğlu'na sahip çıktı
22:50 Ayhan Sicimoğlu, parasını isteyen personeline tokat attı Ayhan Sicimoğlu, parasını isteyen personeline tokat attı
22:34 Suudi Arabistan’da hac ibadeti sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 301’e yükseldi Suudi Arabistan'da hac ibadeti sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 301'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 08:43:37. #1.13#
SON DAKİKA: Kadın müşteriden zincir market çalışanına dayak! Kafasını defalarca dondurucuya vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement