Kadın müşteriden zincir market çalışanına dayak! Kafasını defalarca dondurucuya vurdu

Galatasaray Spor kulübü:

Ortada bir suç işleme var ve finalde serbest bırakıyorlar. O zaman insanlar bunu nasılsa serbest bırakıyorlar bir şey olmaz diye algılayacaklar çok yazık

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Adem Şimşek: evvela olayı bir araştırın öğrenin neticeye o şekilde varım ortada Evet bir suç var lakin suç kimde bunu belirlemek lazım 2 27

Kamil Şenel: Adem suçlu avukatı olmalıymışsın. Market çalışanı her ne yapmış yada demiş olursa olsun müşterinin yaptığını haklı çıkarmaz 14 0