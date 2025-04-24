Kadın polis, ilişki yaşadığı mahkumla öpüşürken yakalandı - Son Dakika
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Kadın polis, ilişki yaşadığı mahkumla öpüşürken yakalandı

Kadın polis, ilişki yaşadığı mahkumla öpüşürken yakalandı

İngiltere'de görevli bir kadın polis memuru, cezaevindeki bir uyuşturucu satıcısıyla yasak ilişki yaşayıp gizli bilgiler sızdırdığı için 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Greater Manchester Polisi'nde görevli 27 yaşındaki Choni Kenny, tutuklu Josh Whelan ile cezaevi bekleme odasında öpüşürken güvenlik kameralarına yakalandı.

24.04.2025 14:12
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İngiltere'de bir kadın polis memuru, cezaevindeki bir uyuşturucu satıcısıyla yasak ilişki yaşayıp gizli bilgiler sızdırdığı için 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Greater Manchester Polisi'nde görevli 27 yaşındaki Choni Kenny, tutuklu Josh Whelan ile cezaevi bekleme odasında öpüşürken güvenlik kameralarına yakalandı. Yapılan soruşturmada Kenny'nin, üniformasını giydiği sırada bile Whelan ile yakın ilişki içinde olduğu tespit edildi.

Liverpool Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Kenny'nin uyuşturucu satıcısı Whelan'a polis bilgilerini sızdırdığı ve cezaevindeki suç faaliyetlerini sürdürebilmesi için 20 farklı cep telefonu temin ettiği ortaya çıktı.

Polis memurunun, Whelan'ın tahliyesinden sonra da yasak ilişkilerine devam ettiği anlaşıldı. Kenny, bu kez eski okul arkadaşı ve polis tarafından aranan 28 yaşındaki Rahim Mottley ile ilişki kurdu. İspanya'ya kaçan Mottley'e planlanan polis baskınları hakkında bilgi verdiği ve polis veri tabanında araştırmalar yaptığı tespit edildi.

Yargıç Neil Flewitt, Kenny'ye hitaben, "Sadece polisi ve toplumu değil, kendinizi, ailenizi ve arkadaşlarınızı da hayal kırıklığına uğrattınız. Yaptığınızın yanlış olduğunu biliyordunuz" dedi.

Davada 31 yaşındaki Whelan 2 yıl 8 ay, Mottley ise 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Greater Manchester Polisi Emniyet Müdürü yaptığı açıklamada, "Bu, tek bir hata değil, uzun süre devam eden ciddi ihlallerdi. Polis verilerinin aktif suçlularla paylaşılması, polis mesleğine yakışmayan bir davranıştır" dedi.

Kadın polis, ilişki yaşadığı mahkumla öpüşürken yakalandı
Kadın polis, ilişki yaşadığı mahkumla öpüşürken yakalandı
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İngiltere, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadın polis, ilişki yaşadığı mahkumla öpüşürken yakalandı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Burhan Erdoğan:
    ortalık sallanıyor yaptığınız habere bak ayıp ya 6 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    basligi gorunce ya İngiltere ya Yeni Zelenda ya Avustralya dedim. bir tahmin daha yapsam Abd derdim. 2 1 Yanıtla
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