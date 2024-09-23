Kadın polisi şehit eden saldırganın cinsel tacizden ve istismardan sabıkası varmış - Son Dakika
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Kadın polisi şehit eden saldırganın cinsel tacizden ve istismardan sabıkası varmış

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Ümraniye'de arbede esnasında bir kadın polisi şehit eden 19 yaşındaki zanlı Yunus Emre Geçti'nin 1 kere cinsel tacizden 2 kere de çocuğa cinsel istismardan sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı.

23.09.2024 10:50
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Ümraniye'de, motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan Yunus Emre Geçti'nin yaşanan arbede sırasında silahla ateş etmesi sonucu 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz şehit oldu, biri polis iki kişi yaralandı. 19 yaşındaki saldırganın 26 suç kaydı olduğu ortaya çıkarken Yunus Emre Geçti'nin 1 kere cinsel tacizden 2 kere de çocuğa cinsel istismardan sabıka kaydı olduğu öğrenildi.

Yunus Emre Geçti'nin 26 suç kaydından bazıları şöyle:

  • 1 adet uyuşturucu ticareti
  • 8 adet uyuşturucu kullanma
  • 2 adet kasten yaralama
  • 1 adet cinsel taciz
  • 2 adet yağma
  • 1 adet gasp
  • 2 adet çocuğa cinsel istismar
  • 1 adet hırsızlık
  • 2 adet mala zarar verme

OLAY NASIL YAŞANDI?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden zanlının yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

POLİS MEMURUNUN SİLAHINI ALDI

Yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan 26 suç kaydı bulunan Y.E.Ç'nin (19), Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalanarak muhafaza altına alınmaya çalışıldığı esnada görevli memurlarla arasında arbede yaşandı. Şüpheli, görevli memurun silahını alarak polislere ve çevredekilere ateş ederken, kadın polis memuru Şeyda Yılmaz (27) da karşılık verdi.

Olayda, Yılmaz ve polis memuru K.H.S. ile şüphelinin olay yerinde bulunan annesi P.G. (43) yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılırken kadın polis memuru Şeyda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı polis K.H.S. ile P.G'nin hastanedeki tedavilerinin sürüyor. Polis ekiplerinin çalışmasında zanlı Y.E.Ç. de yaralı şekilde gözaltına alındı.

Açıklamada, şüpheli hakkında "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından tahkikat işlemlerine başlandığı belirtilerek, "Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve kahraman emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz. Yaralı polis memurumuza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kadın polisi şehit eden saldırganın cinsel tacizden ve istismardan sabıkası varmış

Güvenlik, Ümraniye, 3-sayfa, Polis, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadın polisi şehit eden saldırganın cinsel tacizden ve istismardan sabıkası varmış - Son Dakika


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