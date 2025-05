Kadın sürücüye \'\'çakarlı\'\' araç kullanımı pahalıya patladı

Özkan S:

Hangi birini iptal edecen ali yerlikaya, ben akp li belediye meclis üyesi, bakan, eski başbakan yrd vs vs vs bir sürü ucundan akpli olanlarda bile tüm aile üyelerinde çakar var içlerindeyim içlerinde hangi birini iptal edecen. Tepki çekenleri iptal et, iptal etsen ne olur 2 güne yine alacak :)) çarşaf = çakar, başıörtü akp= çakar