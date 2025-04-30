Kadın sürücüye ''çakarlı'' araç kullanımı pahalıya patladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kadın sürücüye ''çakarlı'' araç kullanımı pahalıya patladı

Geniş Video İzle

İstanbul'da çakarlı aracıyla emniyet şeridini kullanan kadın sürücü, görüntülerin ardından tespit edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aracının çakar hakkının iptal edildiğini belirterek, ''155 bin 401 TL idari para cezası uygulanmıştır.'' dedi.

30.04.2025 21:52  Güncelleme: 22:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çakarlı araç kullanımına karşı vatandaşların tepkisi artarken, bunun son örneği İstanbul Beşiktaş'ta yaşandı. Bir kadın sürücü emniyet şeridinde çakarlı aracıyla seyir halindeyken görüntülendi.

"TAHSİSLİ ARAÇ" KARŞILIĞINI VERDİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, vatandaş emniyet şeridinde ilerleyen araca yaklaşarak sürücüye tepki gösterdi. Vatandaş, aracın sürücüsüne "Hanımefendi görevli misiniz, şu an görev emriniz var mı?" diye sorarken, sürücünün yanıtı "Tahsisli araç" şeklinde oldu.

GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ

Tepki çeken görüntülerin ardından polis ekipleri harekete geçti. Araç tespit edilirken, kadın sürücünün çakar hakkı iptal edilip para cezası kesildi.

ÇAKAR HAKKI İPTAL EDİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şunları söyledi: "Beşiktaş'ta ışıklı ve sesli uyarı işaretiyle (çakar) geçiş üstünlüğü hakkını usulsüz biçimde kullanarak emniyet şeridi ihlali yapan ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan araç tespit edildi. Aracın üzerindeki trafikte geçiş üstünlüğü hakkı (çakar) iptal edildi.

155 BİN 401 LİRA PARA CEZASI

Araç sürücüsüne yaptığı ihlaller sebebiyle: ışıklı ve sesli uyarı işaretini Takılacağı Yerlerin Dışında Kullanmak, emniyet Şeridi İhlali Yapmak, geçiş Üstünlüğü Hakkını Gereksiz Kullanmak, seyir Halinde Cep Telefonu Kullanmak, emniyet Kemeri Kullanmamak ve standart Dışı Plaka Takmak nedeniyle 155 bin 401 TL idari para cezası uygulanmıştır."

Kadın sürücüye 'çakarlı' araç kullanımı pahalıya patladı
Kadın sürücüye \'\'çakarlı\'\' araç kullanımı pahalıya patladı

İçişleri Bakanı, İstanbul, 3-sayfa, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadın sürücüye ''çakarlı'' araç kullanımı pahalıya patladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (67)

  • mustafa sagdic:
    bu aracın bu şahıs da hangi sıfatla ne işi var. sadece eyyy CHP deme ile gemi yürümüyor. ülkede herkez kendi başına cumhuriyet oldu 633 43 Yanıtla
    Bayram :
    Sinyal kesicinin sütcü ekremde ne kadar isi varsa bu kadindada o kadar vardir… ikiside ayn bk ama sen at gzlklsn 21 61
    1931:
    "herkes" 5 2
  • Ghost Riley:
    sasirdik mi carsafli 406 195 Yanıtla
    M M:
    insanların carsafıyla donuyla ugrasma göt 55 29
    Ömer Araz:
    Sizinkilerin durumu nasıl süper minilimi 34 24
    Bayram :
    ismin bile bu ülkeden degilken bu ülkenin degerini asagilamak sanami düstü gvat??? Git kasedini sardir bastan izle hadi bakalim 25 18
    Bayram :
    Bu araclardan kullanan kasetciler farklimi?? 11 3
    098765:
    en azından seninkiler gibi çıplak değiller g.zekali 0 1
  • 798006:
    menzilci şeyhin kızı olduğunu niye yazamadiniz?? 451 41 Yanıtla
    Düş Sokağı:
    Yazamazlar neden yazsınlar ki yazmamakta haklılar adamlar şeyhlere tarikatlara çakar hakkı vermiş baksana, sanki öğle namazı saati gelince çakarı açıp otoyolda namaz kalacaklar bu hakkı o zihniyete veren devlet onu yazan medyaya ne yapmaz 30 7
  • Ali Niyazi SAVAŞ:
    Araç sahibi kim acaba belliki bu kadınlar değil keşke onu da yazsaydınız. 458 9 Yanıtla
    mustafa kemal ünal:
    menzil şeyhlerinden biri 18 8
  • hepsiofis com:
    tamam güzelde başa dönmek gerek bu aracın çakar izni varmış yani,çakarı neye istinaden verildiği veren kurumun hangi gerekçeyle verdiği bilgisini neden verilmiyor 459 5 Yanıtla
  • Okan Oğuz:
    Vatandaş.video çekmese denetimler olmayacak memlekette 436 7 Yanıtla
  • Abdullah Gur:
    sayın başkanım böyle olmaz cezalar aracın değerinin yarısı olursa bu iş kökünden çözülür bunlar için bu paralar in adı bile konuşulmaz 322 6 Yanıtla
  • Serkan Çopur:
    Sadece 155 bin tl mi helal olsun ???????? 313 11 Yanıtla
  • halim bölükbaşı:
    şimdi bu şahıslar kimler ve neden geçiş üstünlüğü bulunuyor bu şahısların sayın bakan onuda yazarsanız millet olarak daha güzel bir şekilde bilinclenmis oluruz bu şahsa neden dolayı çakar izni ve geçiş üstünlüğü verildi ve nere zaman kullanmasi gerekirken diye açıklayıcı bir haber yapılsa daha mantıklı olur bu şekilde sadece geçiş üstünlüğü iptal edildi iptal edildi de neden verildi ??? kimdir bu ne dir bu ? 290 2 Yanıtla
  • Mustafa Bulut:
    sadece 155 bin cik mi çerez parası bunlar için trafikten de en az 6 ay men edeceksin ki ders olsun bu görgüsüzlere 267 4 Yanıtla
  • Hakan as :
    Çakar hakkını kim vermişki siz iptal ettiniz sayın bakan :) iyi rol yapıyor sunuz 219 10 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Menzil tarikatının liderine aitmiş araç tarikatlar cemaatler bunların olmazsa olmazı lüks içinde yaşayıp millete dinden imandan bahsederler yazıklar olsun sizin Müslümanlığınıza. 209 11 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    menzilcilerin özelliği neymiş çakarlı araç kullanabiliyorlar 191 12 Yanıtla
  • Murat Avci:
    demekki tahsisli çakarlı araç tahsis edilmiş,ne iş yapıyormuş bu bayan açıklama yapsınlar 173 6 Yanıtla
  • 768107:
    hic sanmiyorum yalandir cemaat arabasi bu dokunmazlar 149 13 Yanıtla
  • Murat denizli:
    15 mılyonluk araca 150 ceza koyarmı asıl malvarlıgını arastırın hangı cemaaten 150 5 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    Çakar hakkı kime neye veriliyor anlamadım gitti emminet şeridinden sürekli çalarlar geçiyor görev dışı amir komser bile eve giderken emniyet şeridinde gidiyor 142 5 Yanıtla
  • ahmet3131:
    kesin CHP li ???? 22 92 Yanıtla
  • y k:
    Bu işte Ya imamoğlu"nun, ya da eski Sarıyer belediye başkanı Şükrü Genç başkanın parmağı vardır. Yoksa kolay mı çakarlı araç tahsisi almak. 14 96 Yanıtla
    mustafa kemal ünal:
    makarnayı az ye menzil şeyhinin arabası 25 2
  • netlog321:
    155 bini gavsın çorapları öder..manevi ve öfkeli 100 5 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SORUN BU ARACA CAKAR HAKKI NEDEN VERILMIS ONCE BUNU ACIKLA SAYIN BAKAN BIR TARIKAT ELEMANINDA NE ARIYOR 94 5 Yanıtla
  • şenol atasoy:
    Evet niye saklıyosunuz parsel parsel heryere bunları doldurduğunuzu. 80 4 Yanıtla
  • Armagan Kabatas:
    Son 25 senenin sonra da görme yeşil sermayeleri gece karanlığında kafalarına kara kara güneş gözlükleri takan kitle korkunç bir özgüven yüklediler küstah özgüveni neymişiz be diyorlar ne yapsak mübah bize önemli değil . 75 4 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    ben ceza yazıldığına inanmıyorum makbuzu paylaşın 75 2 Yanıtla
  • Atalay k:
    Lan kim ki bu Çakar hakkı tanınmış. Yazık bu devlet kimlere veriyor 75 2 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    menzil seyhi midir ne dir onun arabasi olmasi lazim bu. koru korune oy ugruna ozellikle saglik bakanligi bu menzil (Allah affetsin bu sirkcileri ) terikatiyla tika basa doldu.. recep aktag bizim elimizde buyudu diyordu galiba ogullardan Erol. vsvsvs para tapar insanlara tek bi sozu Ali Şeriati demis : "Haram lokma yerken Besmele cekenlerden tiksindim.." 66 5 Yanıtla
  • Taner Toraman:
    Yalan. Sırf milletin gazını almak için bunu yapıyorlar 55 1 Yanıtla
  • BOZOK T.i.T:
    Parayla iman kimde bilinmezmiş..! Bunların imanı paraya olduğu zaten tescilli 48 3 Yanıtla
  • Özkan S:
    Hangi birini iptal edecen ali yerlikaya, ben akp li belediye meclis üyesi, bakan, eski başbakan yrd vs vs vs bir sürü ucundan akpli olanlarda bile tüm aile üyelerinde çakar var içlerindeyim içlerinde hangi birini iptal edecen. Tepki çekenleri iptal et, iptal etsen ne olur 2 güne yine alacak :)) çarşaf = çakar, başıörtü akp= çakar 33 3 Yanıtla
  • mert çelik:
    altın düşünce alır yukselınce satarsa ceza onlar ıcın sorun olmazkı 33 2 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    155 bin mersedese çerez parası bence 33 1 Yanıtla
  • Tahsin Erdogdu:
    yalan bir lira bile ceza almamıştır 30 1 Yanıtla
  • Arif Uyar :
    Allah'a aracısız ulaşamayan bu tipler, çakarsız da evlerine ulaşamıyor. İnsanları kendinizden tiksindirdiniz 28 2 Yanıtla
  • muhsin Şahin:
    Bitmeyen çorba desem anlarsınız aracın kime ait olduğunu:))) 23 1 Yanıtla
  • Suat GÖNÜLTAŞ:
    ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİMİ, GEÇEN GÜNKÜNEDE AYNI CEZA KESİLDİ, BU ARAÇDA DAHA FAZLA SUÇ İHLAL OLMASINA RAĞMEN NEDEN AYNI CEZA KESİLDİ O CEZA BUNLARIN UMRUNDA OLMAZ. 22 0 Yanıtla
  • tarık birtane:
    Kim olursa olsun yetkisi yoksa alacan içeri 3 ay yatiracaksin, ehliyetinide alacaksin... o emniyet şeridini 3 defa ihlal edenin de ehliyetini alacaksin... muz cumhuriyeti değil burasi, Türkiye Cumhuriyeti ... NOKTA 18 0 Yanıtla
  • Fatih Yilmaz:
    Sayın bakanım, Bu araca hangi kişiye hangi sıfatla çakar tahsis edilmiş. Bu hanımlar kimlerin neyi oluyor. Zahmet olmaz ise biz bu açıklamaları bekliyoruz.. tarikatlara neden bu ayrıcalık verilmiş ve hangi karsilikta verilmiş. Bizde bilelim lutven 14 1 Yanıtla
  • Emi Emii:
    Sonradan görme. 11 1 Yanıtla
  • Usta OMER:
    Ne hakla cakar hakki taninmis ???? Ey HOKEMET rabbim görüyor. Tarikatlara ne hakla icin onlara adaletsiz hak tanıyorsunuz. ??? Cevabını verseniz ya. Yaptığıniz usulsuzlukleri bir bir açıklayın da rahat edelim. 9 1 Yanıtla
  • Ercan Özcan:
    Yönetmelik gayet açık sivil araç olarak koruyan ve korunan araçlar dışında çakar ve siren takılmaz ayrıca bu araclar trafik duzenini ve güvenliğini tehlikeye atamaz bütün kurallar "tahsisli araçlar" içinde geçerli .Söz konusu araç ise anlasilan devlete ait bı kurumun ya da görevlisine tahsisli değil ? Enterasan işler ! 9 0 Yanıtla
  • Mert kursun :
    çakara çakmışlar durmak yok yola devam devletimize para lazım 8 0 Yanıtla
  • ebrar465858:
    Sen devlet olarak önce Çakar Hakkı tanı sonra millet video çekince ceza yaz iptal et. Neden verdin bu hakkı ona açıklama yap da millet erkek görsün. 8 0 Yanıtla
  • Ahmet:
    Bu çakarli araçlar neden hep kapalı kadınlarda sizce anlayan anladı. Hepsi hükumet Yandaşı. CHP li olsa göz altına alıp içeri atarlardı. Kerem Kınık zibidisinin kızı çocuk ezerek öldürdü ifadesinde çocuk kask takmadı diye utanmadan ona suç atıyor. Adam öldürmüş geçenlerde çakarli araçla hala İstanbul sokaklarında görüntüleri çıktı. Yeterki akp li ol bu ülkede hersey serbest. 7 1 Yanıtla
  • Zeytin Burnu:
    Araç sahibi menzil liderlerinden birinin çekim yapan motorlu arkadaş oldullendirilmeli tebrikler 6 1 Yanıtla
  • erdal altun:
    peki kimmiş bu hanfendi onu deseniz bi zahmet bu para bişe deyil çünkü çalduklarının yanında 7 0 Yanıtla
  • Düş Sokağı:
    Şeylere şıhlara çakar hakkı tahsis eden ülke yonetimi zihniyetinden hayır gelmez hangi akla mantığa uyarak bunlara çakar hakkı verdiniz neden yani ne yapacak çakar öğle namazı vakti geldi diye çakarı yakıp oto yol üzerinde namaz mı kılacak 5 1 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    birinin kasasında iki milyon çıkınca a haberde sabaha kadar haber oluyor.bu kadının kulladığı araç 30.milyon 6 0 Yanıtla
  • Düş Sokağı:
    Araçtakiler menzil şeyinin kedicikleri galiba 4 1 Yanıtla
  • Bayram :
    Herkes kendi polis olmali, bu tiplerin videosu cekip gerekli yerlere glnderilmeli. Avrupada böyle her yerde polis yok, önünde arkandaki yanindaki trafikte veya etrafa cöp atarken köpegini sokaga pisletip pisligini almazsan cekiyor bir resmini gönderiyor iki hafta icinde posta kutusuna geliyor ceza… öyle itiraz etme sansin bile yok 4 0 Yanıtla
  • ali aydın:
    Utanmaz suratında Nur yok bundan ne beklersin 3 0 Yanıtla
  • Alperen Babür:
    Para cezası ney, benim gibi garibandan çalıp cezasını ödüyor, cezalar caydırıcı değil… 3 0 Yanıtla
  • Apple User:
    verilmiş hak iptal edilir ceza neden uygulandı 1 2 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    Kesilen ceza araç sahibi için çerez parasıdır cezalar caydırıcı olmalı 3 seneden başlamalı ve direk içeri atılmalı ki kimse yapmaya kalkışmasın 2 0 Yanıtla
  • dzq5p7crbn:
    Tam bir komedi 0 0 Yanıtla
  • Kenan Şahin:
    Tarikat liderinin aracıymış kul hakkına girdin trafikte bekleyen o kadara insanın hakkı var şimdi git istediğin kadar tövbe et. 0 0 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    at yalanı gitsin yersen tabi 0 0 Yanıtla
  • Kenan Şahin:
    Siyaset yapmayın be burda doğru olan bisey yok bu araç sahibine kazancı ölçüsünde ceza keseceksin cezalar ağırlaştırılmali ve sen benim kim olduğumu biliyor musun muhabbeti hiç olmadığı kadar arttı bu dönemde 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli astsubay vahşetinde ’’geride mektup bıraktılar’’ iddiası Emekli astsubay vahşetinde ''geride mektup bıraktılar'' iddiası
Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir
Trump’tan iki ülkeyi küplere bindirecek karar Biri Türkiye’nin komşusu Trump'tan iki ülkeyi küplere bindirecek karar! Biri Türkiye'nin komşusu
İngiltere ve ABD’den Husilere yönelik hava saldırısı İngiltere ve ABD'den Husilere yönelik hava saldırısı
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
ABD’nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu Hafize Gaye Erkan’ın eski patronu ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu! Hafize Gaye Erkan'ın eski patronu
Sancaktepe’de fabrika yangını Sancaktepe'de fabrika yangını
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
42 ilde FETÖ operasyonu Gizlendiği yerde böyle yakalandı 42 ilde FETÖ operasyonu! Gizlendiği yerde böyle yakalandı
Trafik cezaları değişiyor Bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek Trafik cezaları değişiyor! Bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek

06:56
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
22:08
İsrail’de yangın felaketi 5 ülkeye uluslararası yardım çağrısı yapıldı
İsrail'de yangın felaketi! 5 ülkeye uluslararası yardım çağrısı yapıldı
21:19
İşte İmamoğlu’nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı
İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı
20:47
’’Zorunlu eğitim kısalacak mı’’ sorusuna Bakan Tekin’den dikkat çeken yanıt
''Zorunlu eğitim kısalacak mı?'' sorusuna Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
09:46
Kaçırdığı otobüsün önünü neden kestiğini anlattı: Yolda bayılmışım
Kaçırdığı otobüsün önünü neden kestiğini anlattı: Yolda bayılmışım
09:38
Ferdi Tayfur’un ardından miras kavgası devam ediyor
Ferdi Tayfur'un ardından miras kavgası devam ediyor
09:34
Altın yatırımcısı yine umduğunu bulamadı
Altın yatırımcısı yine umduğunu bulamadı
09:23
Hindistan’da otelde yangın: 15 ölü
Hindistan'da otelde yangın: 15 ölü
09:20
Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı
Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı
09:17
Hindistan Süper Kupası’nda arı saldırısı Hakem ölümden döndü
Hindistan Süper Kupası'nda arı saldırısı! Hakem ölümden döndü
09:11
İspanya’ya 5 saniyenin zararı çok büyük
İspanya'ya 5 saniyenin zararı çok büyük
09:09
Atilla Atasoy: Evde çırılçıplak dolaşırım, depreme de öyle yakalandım
Atilla Atasoy: Evde çırılçıplak dolaşırım, depreme de öyle yakalandım
08:59
Muğla’nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2025 07:03:31. #7.12#
SON DAKİKA: Kadın sürücüye ''çakarlı'' araç kullanımı pahalıya patladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.