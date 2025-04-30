Kadın sürücüye \'\'çakarlı\'\' araç kullanımı pahalıya patladı

halim bölükbaşı:

şimdi bu şahıslar kimler ve neden geçiş üstünlüğü bulunuyor bu şahısların sayın bakan onuda yazarsanız millet olarak daha güzel bir şekilde bilinclenmis oluruz bu şahsa neden dolayı çakar izni ve geçiş üstünlüğü verildi ve nere zaman kullanmasi gerekirken diye açıklayıcı bir haber yapılsa daha mantıklı olur bu şekilde sadece geçiş üstünlüğü iptal edildi iptal edildi de neden verildi ??? kimdir bu ne dir bu ?