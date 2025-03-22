Kadın vatmanın zor anları! Önce hüngür hüngür ağladı, sonra perdeyi kapattı - Son Dakika
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3.Sayfa

Kadın vatmanın zor anları! Önce hüngür hüngür ağladı, sonra perdeyi kapattı

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Aksaray'da tramvay arızası nedeniyle bazı yolcular kadın vatmana tepki göstererek camlara vurdu. Büyük stres yaşayan vatman, gözyaşlarına hakim olamayarak perdeyi indirdi. O anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

22.03.2025 09:59  Güncelleme: 10:08
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Aksaray'da meydana gelen tramvay arızası sırasında bazı yolcular, durumu kadın vatmana tepki göstererek protesto etti. Arıza nedeniyle ilerleyemeyen tramvayın camlarına vuran ve yüksek sesle şikayette bulunan bazı yolcular, vatmanı zor durumda bıraktı.

Olayın ardından büyük stres yaşayan kadın vatman, gözyaşlarına hâkim olamayarak tramvay kabinindeki perdeyi indirdi. Yaşanan anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada yayılan görüntüler, birçok kişinin tepkisine neden oldu. Kullanıcılar, vatmana yönelik sert tepkinin haksız olduğunu belirterek, teknik arızalar nedeniyle çalışanların hedef alınmaması gerektiğini savundu.

Kadın vatmanın zor anları! Önce hüngür hüngür ağladı, sonra perdeyi kapattı

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Son Dakika 3.Sayfa Kadın vatmanın zor anları! Önce hüngür hüngür ağladı, sonra perdeyi kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Osman A:
    Kadının ne suçu var yükleniyosunuz.Suçlu belli,belediye işte.Belediyenin tüm araçları dökülüyo 177 45 Yanıtla
  • Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu:
    Esegine gücü yetmeyen, semerini dovermis… 155 6 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Hizmet sıfır bakım yok paraların nereye gittiği belli oldu olan vatandaş oluyor çile bülbülüm çile. 92 26 Yanıtla
  • erdinç gültekin:
    İstanbul valiliği ve Emliyet Müdürlüğü Göreve davet ediyorum Kamu Malını Yumruklamak ve Zarar vermeye teşebbüs suçundan arkadaşlara işlem yapılmalı 100 5 Yanıtla
  • USTA BİRİ:
    kadının ne suçu var kardeşim bakımını yaptırmayana atın o yumrukları yiyorsa gücünüz kadınamı yetiyor 92 5 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    iyiden iyiye tirlatik oldu toplum ya .. 87 2 Yanıtla
  • Deniz Memis:
    bir kaç kendini bilmez 77 3 Yanıtla
  • Osman Gazi:
    Arızalı tramvay nasıl gidecek onu söyleseydin bari gözlüklü yvsk 72 0 Yanıtla
  • murat özdemir:
    Cama vuran o.evladı amacın nedir? 48 1 Yanıtla
  • 6490203:
    ÖNEMLİİ..hiçkimse durumu bilmeden yorum yapmış, ortada kaza yok farkettiyseniz karşıda da tramvay var ve bu dün akşam 6 sıralarında oldu tramvayla bir anda durdu yarım saat kadar ve bu da iyice yoğunluğa sebep oldu, tatbiki vatman on suçu yok ama vatandaşta haklı, İstanbul da kaç gündür kapalı metro durakları var ve bu duraklarda inemiyorsun sürekli geç kalıyorsun rezilllik diz boynu kaçti kasığa kadar geldi 7 13 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kadın vatmanın zor anları! Önce hüngür hüngür ağladı, sonra perdeyi kapattı - Son Dakika
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