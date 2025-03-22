Kadın vatmanın zor anları! Önce hüngür hüngür ağladı, sonra perdeyi kapattı

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ÖNEMLİİ..hiçkimse durumu bilmeden yorum yapmış, ortada kaza yok farkettiyseniz karşıda da tramvay var ve bu dün akşam 6 sıralarında oldu tramvayla bir anda durdu yarım saat kadar ve bu da iyice yoğunluğa sebep oldu, tatbiki vatman on suçu yok ama vatandaşta haklı, İstanbul da kaç gündür kapalı metro durakları var ve bu duraklarda inemiyorsun sürekli geç kalıyorsun rezilllik diz boynu kaçti kasığa kadar geldi