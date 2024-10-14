Kadını saçlarından tutarak zorla arabaya bindirmeye çalıştı - Son Dakika
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Kadını saçlarından tutarak zorla arabaya bindirmeye çalıştı

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Esenyurt'ta bir şahıs, kadını saçlarında tutarak zorla arabaya bindirmeye çalıştı. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda alındı.

14.10.2024 11:12
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Son dönemlerde artan kadına şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Olayın yaşandığı yer bu kez İstanbul Esenyurt...

Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınan görüntülerde gözü dönmüş şahsın, karşısındaki kadını saçlarından tutarak zorla arabaya bindirmeye çalıştığı görülüyor.

Kadını saçlarından tutarak zorla arabaya bindirmeye çalıştı

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Son Dakika 3.Sayfa Kadını saçlarından tutarak zorla arabaya bindirmeye çalıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Gültekin Konukcu:
    Yardım etsenize dilsiz şeytanlar 8 3 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    zorla güzellik olmaz 3 1 Yanıtla
  • YUSUF CANER:
    kardeşim anayasanın tüm maddeleri değişmeli 1 2 Yanıtla
  • İbrahim Yemşen:
    Nerde bu abiler 2 1 Yanıtla
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