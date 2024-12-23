Kadınların içeceklerine uyuşturucu madde katıp tecavüz eden diş hekimi, 15 yıl hapis cezası aldı - Son Dakika
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Kadınların içeceklerine uyuşturucu madde katıp tecavüz eden diş hekimi, 15 yıl hapis cezası aldı

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Avustralya'da 34 yaşındaki diş hekimi Farzem Mehrabi, flört uygulamalarında tanıştığı 18-22 yaş arası altı kadına karşı 20'den fazla suç işleyerek, içeceklerine uyuşturucu madde katıp tecavüz ettiği için 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mehrabi'nin suçlarını hakim, 'tam bir saygısızlık ve başka bir insanı manipüle etme ve kontrol etme isteği' olarak nitelendirdi.

23.12.2024 10:40  Güncelleme: 10:49
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Avustralya'da bir diş hekimi, internetten tanıştığı genç kadınların içeceklerine uyuşturucu madde katıp tecavüz ettiği için 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezanın en az 13 yılını hapiste geçirecek.

34 yaşındaki Farzem Mehrabi, 2022 yılında flört uygulamalarında tanıştığı 18-22 yaş arası altı kadına karşı 20'den fazla suç işledi. Kurbanlarından birinin su bardağına MDMA ve metamfetamin kattığı güvenlik kameralarına yakalanmasına rağmen suçlamaları şiddetle reddetti.

Mahkemede, Mehrabi'nin kadınlara yaşı ve yaşam durumu hakkında yalan söylediği ortaya çıktı. 31 yaşında olmasına rağmen 24 yaşında olduğunu söylemiş ve ailesiyle yaşadığı halde, aile dostları olan yaşlı bir çiftle yaşadığını iddia etmişti.

Hakim Troy Sweeney, "Yakışıklı, eğitimli, gelecek vadeden bir diş hekimi olarak, bu şekilde yaşamaya hakkınız olduğuna inandınız," dedi.

Kurbanlardan biri, Mehrabi'nin arabasında eve dönerken uyuşturucunun etkilerini hissetmeye başlayınca panikleyerek arabadan atladı ve güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Başka bir kadın sadece dört içki içmesine rağmen ertesi sabah Mehrabi'nin yatağında uyandığını ve geceye dair hiçbir şey hatırlamadığını anlattı. Vücudunda morluklar, çizikler ve boynunda izler buldu.

Hakim, Mehrabi'nin suçlarını "tam bir saygısızlık ve başka bir insanı manipüle etme ve kontrol etme isteği" olarak nitelendirdi. Mehrabi'nin Notre Dame Üniversitesi'nde tıp öğrencisi olduğu ve cerrah olmayı hedeflediği öğrenildi.

Yedi kadının şikayette bulunduğu Mehrabi, beş kadına karşı cinsel saldırı, uyuşturucu suçları ve boyna baskı uygulayarak nefes almayı engelleme suçlarından suçlu bulundu. Mehrabi tüm ilişkilerin rızaya dayalı olduğunu iddia etse de, jüri onu sürekli yalan söyleyen güvenilmez bir tanık olarak değerlendirdi.

Kadınların içeceklerine uyuşturucu madde katıp tecavüz eden diş hekimi, 15 yıl hapis cezası aldı

Avustralya, 3-sayfa, Hakim, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadınların içeceklerine uyuşturucu madde katıp tecavüz eden diş hekimi, 15 yıl hapis cezası aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sabri İnce:
    Fazla Türk filmi izleyip "N.Alço" ya özenmiş (!) 3 0 Yanıtla
  • Fatih Keskin:
    Türkiye’de olsa şu hal indirimi bu hal indirimi kalan ceza da para cezasına çevrilip salıverilirdi. Sen yanlış yerde işlemişsin suçu hekim bey. 2 0 Yanıtla
  • Turan:
    isminden belli ya İranlı olduğu 2 0 Yanıtla
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