Talihsiz adam, karısının gözü önünde öldürüldü! Katil zanlısı, 50 bin euro için tetiğe basmış - Son Dakika
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Talihsiz adam, karısının gözü önünde öldürüldü! Katil zanlısı, 50 bin euro için tetiğe basmış

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İstanbul Beşiktaş'ta motosikletli bir saldırgan tarafından gerçekleştirilen ve bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan Kadir N. ifadesinde tetikçi olarak tutulduğunu itiraf etti. 50 bin euro karşılığında tetiğe bastığını belirten katil zanlısı, ifadesinde kendisini cinayete azmettiren kişilerin isimlerini ve kod adlarını güvenlik birimleriyle paylaştı.

22.04.2025 09:24
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İstanbul Beşiktaş'ta eşiyle birlikte işlettiği kafede oturan 44 yaşındaki Cengiz Şire, arkasından yaklaşan saldırgan tarafından tek kurşunla vuruldu. Şire, günler süren yaşam mücadelesini kaybetti. Silahlı saldırgan yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalandı ve sorgusunda tetikçi olarak tutulduğunu itiraf etti.

Silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan Kadir N. ifadesine Sabah ulaştı. Kadir N., savcılık ifadesinde tetikçilik teklifinin Arda A. adlı bir şahıs tarafından yapıldığını ve olaydan sonra kendisine yurt dışına kaçması için yardım edileceğinin söylendiğini beyan etti. Ailesiyle birlikte zorlu yaşam koşullarında mücadele ettiğini, bir dönem tekstil atölyelerinde çalıştığını belirten N., geçtiğimiz günlerde Kocaeli Darıca'dan İstanbul'a getirildiğini, burada A. ve diğer şüphelilerle tanıştırıldığını söyledi.

50 BİN EURO KARŞILIĞINDA TETİĞE BASTI

İfadesinde, "Beni bu iş için seçtiler. Bana 50 bin euro vereceklerini söylediler. Kabul etmezsem beni öldüreceklerini söylediler. Üzerimde baskı vardı. Arda A. bu işi yapmamı istedi, beni yönlendiren oydu" dedi.

CİNAYET ANI VE ÖNCESİ ADIM ADIM ANLATILDI

Kadir N., cinayet anını tüm detaylarıyla anlattı. Beşiktaş Çarşı'da bir kafede oturan hedef kişinin fotoğrafını önceden gördüğünü, olay günü motosikletle bölgeye geldiğini ve olay yerinde tetiğe bastığını belirtti. Ardından ise hazırlanan kaçış planı devreye girdi. "Silahı bana Uğurcan verdi. Arda bana ne zaman ateş edeceğimi söyledi. Olaydan sonra motosikletle oradan ayrıldık. Kaçarken sokaklara dağıldık. Ben daha sonra Edirne'ye gittim, oradan Yunanistan'a kaçıracaklardı," ifadeleriyle olay sonrası planı da aktardı.

KOD ADLAR, SAHTE KİMLİKLER, NAKİT ÖDEMELER

N., Arda A., Eray T., Uğurcan ve Ali T. isimli şahısların organize şekilde hareket ettiğini, kendisinin yalnızca tetikçilik yaptığını, tüm planın bu kişilerce kurulduğunu iddia etti. Özellikle "Uğurcan adlı kişi bana silahı verdi, sosyal medyada 'Casperslar' ismini kullanıyordu" demesi, soruşturmanın sosyal medya bağlantılarını da içerecek şekilde derinleşmesine neden oldu. Uğurcan'ın sahte isim kullandığını ve kendisiyle sosyal medya üzerinden iletişim kurduğunu anlatan N., suç örgütü üyelerinin iletişim için gizli hesaplar ve kod isimler kullandığını belirtti.

KAFA KARIŞTIRAN PARA TRAFİĞİ VE KAÇIŞ GÜZERGAHI

N., ifadesinde cinayet sonrası Edirne üzerinden Yunanistan'a kaçmayı planladıklarını, sınırda kendisini bir araçla alacaklarını, 5000 Euro ödeme yapıldığını ve Yunanistan'a geçtiğinde kalan paranın eline ulaştırılacağını belirtti. Ayrıca, Edirne'de kaçış planını organize eden kişilerin yanında, olaydan sonra "bana ne yapacağımı, nereye gideceğimi söylediler" diyerek, kendisinin suç şebekesinin bir aracı olduğunu dile getirdi.

ŞÜPHELİ ŞAHISLAR TEK TEK TEŞHİS EDİLDİ

Kadir N.'ye, savcılık sorgusunda bazı şüpheli şahısların fotoğrafları gösterildi. Bu şahıslardan 1 numaralı kişi Ali T.'yi tanıdığını, Arda A.'yı cinayet planlayıcısı olarak gördüğünü, Eray T.'nin olay günü kendisiyle birlikte hareket ettiğini, Burhan B.'nin ise sadece tanıdığı biri olduğunu ifade etti. Ayrıca Uğurcan'ın olayın yöneticilerinden biri olduğunu ve silahı sağlayan kişi olduğunu söyledi.

ÖRGÜT BAĞLANTISI GÜÇLENİYOR

Kadir N.'nin detaylı ifadesi, olayın bireysel bir suç olmaktan ziyade organize şekilde planlanmış bir suikast olduğunu ortaya koydu. Kadir N., hedef şahsı tanımadığını, yalnızca kendisine verilen fotoğraf üzerinden tespit ettiğini belirtirken, ifadesi soruşturmadaki diğer bulgularla örtüşüyor.

Talihsiz adam, karısının gözü önünde öldürüldü! Katil zanlısı, 50 bin euro için tetiğe basmış
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Son Dakika 3.Sayfa Talihsiz adam, karısının gözü önünde öldürüldü! Katil zanlısı, 50 bin euro için tetiğe basmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Aslı A:
    Öbür tarafa götüremeyeceğimiz dünya malı için değer mi bir cana kıymak ya siz neden kendinizi günaha sokuyorsunuz [ Âl-i İmrân / 185. Ayet Her nefis ölümü tadacaktır. Yaptıklarınızın karşılığı ancak kıyâmet günü tastamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konulursa, gerçekten o kurtuluşa ermiştir. İyi bilin ki, bu dünya hayatı, aldatıcı bir faydadan başka bir şey değildir. 40 3 Yanıtla
  • Ademoğlu Cumuriyet:
    Soldaki kişinin kaçan adama bakarken hala elindekini ısırması, film izliyor sanki :) 13 0 Yanıtla
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