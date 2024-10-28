Gizlice 16 yaşındaki kızın fotoğrafını çeken sapığı böyle yakaladılar

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Milyonların gözü Erdoğan\'ın başkanlık edeceği bu toplantıda! Masada kritik bir başlık var

Bayrampaşa'da çocuk tacizcisi olduğundan şüphelenilen şahıs çevredeki vatandaşları harekete geçirdi. Vatandaşlar, sokak sokak kovaladığı şüpheliyi darbederek polise teslim etti.

VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERİNCE KAÇTI

Olay, 27 Ekim Pazar günü öğlen saatlerinde, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bulunan bir kafede yaşandı. Kafede arkadaşı H.M., ile oturan T.Ö., iddiaya göre, karşı masada arkadaşlarıyla oturan 16 yaşındaki kız çocuğunun cep telefonuyla gizlice fotoğrafını çekti. Durumu fark eden diğer müşteriler, iki şüpheliye tepki gösterdi. Bunun üzerine T.Ö., ve H.M., kafeden ayrıldı. Bazı vatandaşlar şüphelileri bir süre kovaladı.

ARA SOKAKTA YAKALADILAR

Şüphelilerden T.Ö. kendisini kovalayan bir grup tarafından Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'ndeki bir ara sokakta yakalandı. Grup, T.Ö.'yü darbedip, o anları cep telefonuyla kaydetti. Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri T.Ö.'yü gözaltına aldı. Polisin kaçan H.M.'yi arama çalışmaları ise devam ediyor.