Kağıt toplayıcısı cani, 6 yaşındaki Şirin\'i 200 lira için öldürmüş

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6 yaşındaki Şirin\'den kahreden haber geldi! Katil her şeyi itiraf etti

Şişli'de gece saatlerinde cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki kız çocuğu Elmas Hanilçi'nin cinayet zanlısı Mustafa Örün'ün (49) ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan Örün ifadesinde, "Çocuk peşime takıldı, yanımda yürüdü. Mezarlığın orada çocuk 200 lira istedi. Moralim bozuk olduğu için sinirlendim. Çocuğu mezarlığa soktum. Mezarlık içinde kızın üzerinde bulunan eşarpla iki mezar arasında boğdum. Üstünü de otlarla kapattım" dedi.

ŞİRİN'İN KATİLİ TUTUKLANDI

Şişli'de 31 Ekim tarihinde kaybolan ve kendisinden haber alınamayan 6 yaşındaki Elmas Hanilçi'nin cinayet zanlısı Mustafa Örün, olaydan sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen Mustafa Örün emniyette verdiği ilk ifadede Feriköy Mezarlığı içerisinde olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti. Daha önceden de suç kaydının olduğu öğrenilen Mustafa Örün emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi savcılık tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. Katil zanlısı Örün, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

Çevredeki güvenlik kamerasını inceleyen ekipler tarafından Elmas Hanilçi'nin Mustafa Örün ile birlikte yürüdüğü, şahsın mezarlık civarından tek olarak Şişli Meydan istikametine dönüş yaptığı, kayıp kız çocuğunun görüntülerden çıkmış olduğu tespit edildi.

"EŞARPLA İKİ MEZAR ARASINDA BOĞDUM"

Cinayeti Feriköy Mezarlığı içerisinde işlediğini itiraf eden şahsın savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. Mustafa Örün ifadesinde "Çocuk peşime takıldı, yanımda yürüdü. Mezarlığın orada çocuk 200 lira istedi. Vermeyince küfretti. Moralim bozuk olduğu için sinirlendim. Çocuğu mezarlığa soktum. Mezarlık içinde kızın üzerinde bulunan eşarpla iki mezar arasında boğdum. Üstünü de otlarla kapattım" dedi.

KALDIĞI BARAKADA ARAMA YAPILACAK

Katil zanlısı, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "çocuğu kasten öldürme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca şüphelinin kalmış olduğu Şişli'de bulunan barakada arama işlemi yapılacağı öğrenildi.