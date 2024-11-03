Kağıt toplayıcısı cani, 6 yaşındaki Şirin'i 200 lira için öldürmüş - Son Dakika
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Kağıt toplayıcısı cani, 6 yaşındaki Şirin'i 200 lira için öldürmüş

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Türkiye 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinin ardından bu kez de 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin İstanbul'un göbeğinde katledilmesiyle sarsıldı. Şirin'i boğarak öldüren kağıt toplayıcısı Mustafa Örün tutuklanırken, emniyetteki ifadesinde kan donduran ifadeler kullanıldı. Şirin'in mezarlıkta kendisinden 200 lira istediğini vermeyince küfür ettiğini söyleyen Örün, "Mezarlık içinde kızın üzerinde bulunan eşarpla iki mezar arasında boğdum. Üstünü de otlarla kapattım" dedi.

03.11.2024 09:45
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Şişli'de gece saatlerinde cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki kız çocuğu Elmas Hanilçi'nin cinayet zanlısı Mustafa Örün'ün (49) ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan Örün ifadesinde, "Çocuk peşime takıldı, yanımda yürüdü. Mezarlığın orada çocuk 200 lira istedi. Moralim bozuk olduğu için sinirlendim. Çocuğu mezarlığa soktum. Mezarlık içinde kızın üzerinde bulunan eşarpla iki mezar arasında boğdum. Üstünü de otlarla kapattım" dedi.

ŞİRİN'İN KATİLİ TUTUKLANDI

Şişli'de 31 Ekim tarihinde kaybolan ve kendisinden haber alınamayan 6 yaşındaki Elmas Hanilçi'nin cinayet zanlısı Mustafa Örün, olaydan sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen Mustafa Örün emniyette verdiği ilk ifadede Feriköy Mezarlığı içerisinde olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti. Daha önceden de suç kaydının olduğu öğrenilen Mustafa Örün emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi savcılık tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. Katil zanlısı Örün, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kağıt toplayıcısı cani, 6 yaşındaki Şirin'i 200 lira için öldürmüş

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

Çevredeki güvenlik kamerasını inceleyen ekipler tarafından Elmas Hanilçi'nin Mustafa Örün ile birlikte yürüdüğü, şahsın mezarlık civarından tek olarak Şişli Meydan istikametine dönüş yaptığı, kayıp kız çocuğunun görüntülerden çıkmış olduğu tespit edildi.

Kağıt toplayıcısı cani, 6 yaşındaki Şirin'i 200 lira için öldürmüş

"EŞARPLA İKİ MEZAR ARASINDA BOĞDUM"

Cinayeti Feriköy Mezarlığı içerisinde işlediğini itiraf eden şahsın savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. Mustafa Örün ifadesinde "Çocuk peşime takıldı, yanımda yürüdü. Mezarlığın orada çocuk 200 lira istedi. Vermeyince küfretti. Moralim bozuk olduğu için sinirlendim. Çocuğu mezarlığa soktum. Mezarlık içinde kızın üzerinde bulunan eşarpla iki mezar arasında boğdum. Üstünü de otlarla kapattım" dedi.

Kağıt toplayıcısı cani, 6 yaşındaki Şirin'i 200 lira için öldürmüş

KALDIĞI BARAKADA ARAMA YAPILACAK

Katil zanlısı, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "çocuğu kasten öldürme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca şüphelinin kalmış olduğu Şişli'de bulunan barakada arama işlemi yapılacağı öğrenildi.

Kağıt toplayıcısı cani, 6 yaşındaki Şirin\'i 200 lira için öldürmüş

Narin Güran, İstanbul, 3-sayfa, Cinayet, Türkiye, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kağıt toplayıcısı cani, 6 yaşındaki Şirin'i 200 lira için öldürmüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ulas Sancak:
    bunu topladıgı kagıtların içinde yakın serefsiz 0 0 Yanıtla
  • Mesut Biner:
    Bu ülkeye idam değil böyle canileri bence diri büyük tencerede sıcak suyun içine atıp altını ateşe vericen 0 0 Yanıtla
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