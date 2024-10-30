Bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşım pes dedirtti. Kağıthane'de trafikte seyir halinde bulunan aracın sürücüsü takside bulunan kişilere silah gösterdi.
Olaya ilişkin başka detayların yer almadığı paylaşımda o anların videosu paylaşıldı. Söz konusu olay sosyal medyada tepkilerin hedefi oldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kağıthane'de akılalmaz görüntü: Trafikte silah tehdidi - Son Dakika
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