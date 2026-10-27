Kahramanmaraş Afşin\'de 25 yaşında 2 kişi evlerinde ölü bulundu, ölümler şüpheli

Kahramanmaraş Afşin'de 25 yaşında 2 kişi evlerinde ölü bulundu, ölümler şüpheliGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde dün akşam Hüyüklü ve Gaziosmanpaşa mahallelerinde 25 yaşındaki 2 kişi evlerinde ölü bulundu. Polis, her iki ölümü de şüpheli bularak olayla ilgili inceleme başlattı.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 25 yaşında 2 kişi ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hüyüklü ve Gaziosmanpaşa mahallelerinde meydana geldi. İddiaya göre önce Hüyüklü Mahallesi'nde yaşayan Emirhan Özarslan (25) evinde hareketsiz halde yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Özarslan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Aynı saatlerde Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde de Fatih Yıldız (25) isimli genç evinde ölü bulundu.
Her iki ölümü de şüpheli bulan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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