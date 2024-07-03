Kahramanmaraş\'ın Göksun ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi 3,5 büyüklüğünde depremle sarsıldı.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 19.43'te 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 10,3 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,6 olarak açıkladı. Kandilli, depremin yerin 5 kilometre derinliğinde yaşandığını belirtti.
Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Sarsıntı Kahramanmaraş'ın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.
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