Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 13.46 sıralarında merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Sarsıntının yerin 5.9 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem çevre illerde de hissedilirken, sarsıntı kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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