Kahramanmaraş\'ta 4.0 büyüklüğünde deprem

3.Sayfa

Akaryakıtla ilgili kritik karar! Devlet 12 milyar TL\'ye çizik attı

MasterChef\'te son finalist belli oldu! Yılın flaş isminden veda

Gassallar ne kadar kazanıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Valilik yılbaşı tedbirlerini duyurdu! Çok sayıda yol trafiğe kapanıyor

Türk vatandaşı Tuğgeneral oldu, yeni ordu ilk hedefini duyurdu

Telefon sahipleri dikkat! Yarından itibaren dev zam geliyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 13.46 sıralarında merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Sarsıntının yerin 5.9 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem çevre illerde de hissedilirken, sarsıntı kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.