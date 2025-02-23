Kalabalığa aldırış etmeden AVM'nin önüne tuvaletini yaptı - Son Dakika
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3.Sayfa

Kalabalığa aldırış etmeden AVM'nin önüne tuvaletini yaptı

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Olayların ilçesi Esenyurt'ta cep telefonuyla kaydedilen bir görüntü kısa sürede infial yarattı. Çevresindeki kalabalığa aldırış etmeden pantolonunu indiren bir şahıs, dev bir alışveriş merkezinin önünde tuvaletini yaptı.

23.02.2025 14:21
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşanan tuhaf ve rahatsız edici bir olay, kısa sürede sosyal medyada infial yarattı. Bir şahıs, çevresindeki kalabalığa aldırış etmeden, büyük bir alışveriş merkezinin önünde pantolonunu indirerek tuvaletini yaptı. O anlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

VATANDAŞLARDAN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından olay, büyük tepki çekti. Vatandaşlar, Esenyurt'ta bu tür olayların artmasından dolayı duydukları rahatsızlığı dile getirirken, yetkililerin kamusal alanlarda daha sıkı önlemler alması gerektiğini vurguladı.

ÇEVRESİNDEKİLERE ALDIRIŞ ETMEDİ

Görgü tanıklarının aktardığına göre, şahıs aniden pantolonunu indirerek çevresine aldırış etmeden tuvaletini yapmaya başladı. Şaşkınlık içinde olayı izleyen bazı vatandaşlar, şahsa tepki gösterse de herhangi bir müdahalede bulunmadı.

Tanıklar, "Burası İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden biri. Böyle bir olayın bu kadar rahat bir şekilde yaşanması inanılır gibi değil" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Kalabalığa aldırış etmeden AVM\'nin önüne tuvaletini yaptı

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Son Dakika 3.Sayfa Kalabalığa aldırış etmeden AVM'nin önüne tuvaletini yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Fatma Öztürk:
    ülke Bangladeş'e döndü 12 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    medeniyetin başkenti istanbulun haline bakın kim bizi bu duruma getirdi bu insanları kim bu ülkeye getirdi istanbul utanç merkezi olma yolunda ilerliyor gerçekten yazık 5 0 Yanıtla
  • Nis Ard:
    Akli dengesi yerinde değil belli ki, ilk çağ da ki gibi free sanıyor her şeyi, belki de zamanda yolculuk yaptı adam alisamiyor 4 1 Yanıtla
  • Cenk:
    Çok şey söylemiş. Üzerine alınan yok...Ettim Abey... 3 1 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    yav gerçekten ayısın ya 2 0 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Dört ayaklı dostlar bundan temiz . En azından sıçtığını saklıyorlar. 2 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    kedi olsa yapar üstünü kapatır bu kedi değil kedinin tırnağı olamaz 2 0 Yanıtla
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