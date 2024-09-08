Kalabalığa dönüp haykıran Narin\'in akrabası yumruklanarak susturuldu: Gidin yalan konuşun, tamam mı?

Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan Narin'in akrabası olduğu öğrenilen bir kadın, cenaze salonunun önünde, "Gidin yalan konuşun, tamam mı?" diye bağırdı. Kadın yanındaki bir kişi tarafından yumruklanarak susturulurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran, herkesin yüreğine ateş düşürdü. Günlerdir devam eden arama çalışmalarından acı haber geldi. 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni, derede bulundu.
Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından, içlerinde aile üyelerinin de bulunduğu 21kişi gözaltına alındı. Tüm şüpheler aile üyelerine çevrilmişken yaşanan bir olay ses getirdi. İlerleyen saatlerde gözaltı sayısının 24'e yükseldiği bildirildi.
Narin'in cansız bedeninin getirildiği cenaze bekleme salonunun önünde duran küçük kızın yakını olan bir kadın, "Gidin yalan konuşun, tamam mı?" diye haykırdı. Kolundan tutulan kadın, daha sonra yanındaki bir adam tarafından yumruklanarak susturuldu.
21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.
Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.
Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.
Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kalabalığa dönüp haykıran Narin'in akrabası yumruklanarak susturuldu: Gidin yalan konuşun, tamam mı? - Son Dakika
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