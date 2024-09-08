Kalabalığa dönüp haykıran Narin'in akrabası yumruklanarak susturuldu: Gidin yalan konuşun, tamam mı? - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kalabalığa dönüp haykıran Narin'in akrabası yumruklanarak susturuldu: Gidin yalan konuşun, tamam mı?

Geniş Video İzle

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin'in akrabası olduğu belirtilen bir kadın, cenaze bekleme salonunun önünde kalabalığa dönüp, "Gidin yalan konuşun, tamam mı?" diye haykırdı. O sırada bir kişinin kadını yumruklayarak susturması kameralara yansıdı.

08.09.2024 18:12  Güncelleme: 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan Narin'in akrabası olduğu öğrenilen bir kadın, cenaze salonunun önünde, "Gidin yalan konuşun, tamam mı?" diye bağırdı. Kadın yanındaki bir kişi tarafından yumruklanarak susturulurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

NARİN'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran, herkesin yüreğine ateş düşürdü. Günlerdir devam eden arama çalışmalarından acı haber geldi. 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni, derede bulundu.

Kalabalığa dönüp haykıran Narin'in akrabası yumruklanarak susturuldu: Gidin yalan konuşun, tamam mı?

GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ

Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından, içlerinde aile üyelerinin de bulunduğu 21kişi gözaltına alındı. Tüm şüpheler aile üyelerine çevrilmişken yaşanan bir olay ses getirdi. İlerleyen saatlerde gözaltı sayısının 24'e yükseldiği bildirildi.

"GİDİN YALAN KONUŞUN, TAMAM MI?"

Narin'in cansız bedeninin getirildiği cenaze bekleme salonunun önünde duran küçük kızın yakını olan bir kadın, "Gidin yalan konuşun, tamam mı?" diye haykırdı. Kolundan tutulan kadın, daha sonra yanındaki bir adam tarafından yumruklanarak susturuldu.

Kalabalığa dönüp haykıran Narin'in akrabası yumruklanarak susturuldu: Gidin yalan konuşun, tamam mı?

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.

Kalabalığa dönüp haykıran Narin\'in akrabası yumruklanarak susturuldu: Gidin yalan konuşun, tamam mı?

Diyarbakır, 3-sayfa, Bağlar, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kalabalığa dönüp haykıran Narin'in akrabası yumruklanarak susturuldu: Gidin yalan konuşun, tamam mı? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • İnan Şimşek: Bir Diyarbakırli olarak utanıyorum ama bizim doğu kadınları erkek baskısı yüzünden korkutuyor lar çok kişi biliyor 453 16 Yanıtla
    halil eles: bir insan olarak hepimiz utanıyoruz 1 0
  • kenan özkaya: Umarım, kadına yumruk atan o şahıs hakkında gereken yapılır. 380 13 Yanıtla
  • abdurrahman yilmazturk: Biz kurduz bir ölür bin diriliriz. ALLAH narinin diğer 16 kardeşine ömür versin. 17 336 Yanıtla
    kuzeyli baba: siz kızlarınıza çocuklarınıza sahip çıkın önce yaprağım 5 1
  • TC Umut Şentürk: IDAM 276 7 Yanıtla
  • ferhat eser: o köyde kimse rahat rahat nefes alamayacak artık 239 6 Yanıtla
  • Ersin Tombak: Cinayet haberlerin de mezara giren kişiyi pürü pak edip suçlu olan kişinin ardından demediğini bırakmayan insanlar bu haberde idam gelsin der olmuş insanlar çok tuhaf. 16 126 Yanıtla
  • Serdar Ozen: Amca Ve Annesinin yasak aşkını görmüştür kesin yumurcak . 79 28 Yanıtla
  • Burhan Erdoğan: Bu kadını sorguya alsalar belki de tüm gerçekler ortaya çıkacak 102 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

01:54 Tunceli’de 4 askerimiz şehit oldu Şehit Büyükçaylı’nın eşi bu akşam doğum yapmış Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
22:58 Narin cinayetini çözecek gelişme: Türkiye META’dan verileri istedi Narin cinayetini çözecek gelişme: Türkiye META'dan verileri istedi
22:32 Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç Narin’in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda
22:16 Diyarbakır’da halk Narin için sokağa döküldü Diyarbakır'da halk Narin için sokağa döküldü
21:19 Kahreden detay ’’Narin’in Elif Ba’sı, çantası, terlikleri de cesedinin olduğu çuvaldaydı’’ Kahreden detay! ''Narin'in Elif Ba'sı, çantası, terlikleri de cesedinin olduğu çuvaldaydı''
13:16 Nicole Kidman, ödülünü almadan acı haberi öğrendi Nicole Kidman, ödülünü almadan acı haberi öğrendi
13:04 Narin’in acı haberi sonrası 19 gündür olay yerinde olan muhabir gözyaşlarına hakim olamadı Narin'in acı haberi sonrası 19 gündür olay yerinde olan muhabir gözyaşlarına hakim olamadı
12:38 Taraftarlar küplere binecek Amartey’in takımdan gitmemek için yaptığı şey akıl alır gibi değil Taraftarlar küplere binecek! Amartey'in takımdan gitmemek için yaptığı şey akıl alır gibi değil
12:01 Yeni maaşı dudak uçuklatacak cinsten Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile yola devam edecek Yeni maaşı dudak uçuklatacak cinsten! Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile yola devam edecek
12:00 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış
11:28 Milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti Milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti
11:15 Bakan Tunç: Narin’in ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap verecektir Bakan Tunç: Narin'in ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap verecektir
10:59 Narin’in cansız bedeni dere yatağında bulundu Günlerdir bulunması için paylaşım yapan ünlü isimler isyan etti Narin'in cansız bedeni dere yatağında bulundu! Günlerdir bulunması için paylaşım yapan ünlü isimler isyan etti
10:56 Real Madrid’de Arda Güler paniği Real Madrid'de Arda Güler paniği
10:21 Taraftarlar tedirgin Mauro Icardi’den kafaları karıştıran paylaşım Taraftarlar tedirgin! Mauro Icardi'den kafaları karıştıran paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 05:17:39. #1.12#
SON DAKİKA: Kalabalığa dönüp haykıran Narin'in akrabası yumruklanarak susturuldu: Gidin yalan konuşun, tamam mı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement