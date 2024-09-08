Kalabalığa dönüp haykıran Narin\'in akrabası yumruklanarak susturuldu: Gidin yalan konuşun, tamam mı?

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Saldırıdan onları sorumlu tuttu! İşte Cübbeli Ahmet\'in işaret ettiği örgüt

Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürüdür

Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan Narin'in akrabası olduğu öğrenilen bir kadın, cenaze salonunun önünde, "Gidin yalan konuşun, tamam mı?" diye bağırdı. Kadın yanındaki bir kişi tarafından yumruklanarak susturulurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

NARİN'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran, herkesin yüreğine ateş düşürdü. Günlerdir devam eden arama çalışmalarından acı haber geldi. 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni, derede bulundu.

GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ

Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından, içlerinde aile üyelerinin de bulunduğu 21kişi gözaltına alındı. Tüm şüpheler aile üyelerine çevrilmişken yaşanan bir olay ses getirdi. İlerleyen saatlerde gözaltı sayısının 24'e yükseldiği bildirildi.

"GİDİN YALAN KONUŞUN, TAMAM MI?"

Narin'in cansız bedeninin getirildiği cenaze bekleme salonunun önünde duran küçük kızın yakını olan bir kadın, "Gidin yalan konuşun, tamam mı?" diye haykırdı. Kolundan tutulan kadın, daha sonra yanındaki bir adam tarafından yumruklanarak susturuldu.