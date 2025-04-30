Kaldığı otelde yatağının altından kimliği belirsiz adam çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kaldığı otelde yatağının altından kimliği belirsiz adam çıktı

Kaldığı otelde yatağının altından kimliği belirsiz adam çıktı

Tek başına seyahat eden bir kadın Tokyo'da kaldığı otel odasında burnuna gelen kötü kokunun kaynağını arayınca hayatının şokunu yaşadı. Yatağının altında bir çift gözle karşılaştığını söyleyen kadın, çığlık atarak odadan çıktığını ifade etti. Yatağın altındaki adamın otele nasıl girdiğinin güvenlik kamerası olmadığı için tespit edilemediğini belirten kadın, otelden ücret iadesini de alamadı.

30.04.2025 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayland'da yaşayan Natalisi Taksisi, tek başına seyahat ederken Tokyo'da kaldığı bir otelde dehşeti yaşadı. Otelde bir gün kaldığını ancak ikinci gün işlerin tersine döndüğünü belirten Taksisi, yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

YATAĞININ ALTINDAN ADAM ÇIKTI

Otel odasında yatağında dinlenirken kötü bir koku fark ettiğini belirten Taksisi, ilk başlarda kokunun saçından ya da çarşaflardan geldiğini düşündü. Daha sonra kokunun kaynağını araştıran genç kadın yatağın altına bakınca kendisine bakan bir çift gözle karşılaştı. Taksisi, "Yatağımın altında bir adam gördüm. Çığlık atmaya başladım ve ayağa fırladım. Adam yatağın altından çıktı ve bana üç saniye boyunca baktı. O saniyeler sanki hayatımın sonu gibiydi" dedi.

OTELDE GÜVENLİK KAMERASI YOK

Taksisi yaşananları otel personeline anlatırken yatağın altındaki adam olay yerinden kaçtı. Yetkililer yatağın altında bir powerbank ve bir USB kablosu buldu. Turist kadın otelin kendisine, binada güvenlik kamerası bulunmadığı için polisin şüpheliyi bulmakta zorlanacağını bildirdiğini belirtti.

OTEL PARA İADESİNİ KABUL ETMEDİ

"Otele 'Nasıl oldu?' diye sorup durdum, bana hiçbir cevap veremediler" diyen kadın aynı gece başka bir otelde konakladı. Taksisi otele üç gece için ödediği 600 doların üzerindeki parayı iade almak istedi. Ancak otel, yaşadığı korkunç olaya rağmen herhangi bir tazminat ya da geri ödeme yapmayı reddetti. Taksisi, "Odaya birinin nasıl girdiğini, yalnız olduğumu nasıl bildiğini ve otelin böyle bir güvenlik ihlalinde nasıl bu kadar ilgisiz kalabildiğini anlayamıyorum" ifadelerini kullandı.

Güvenlik Kamerası, 3-sayfa, Turizm, Tokyo, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kaldığı otelde yatağının altından kimliği belirsiz adam çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • rs202020:
    kimliği belirsiz olmasa sorun yoktu... 8 2 Yanıtla
  • mehmet.akoglu:
    müşterisidir 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli astsubay vahşetinde ’’geride mektup bıraktılar’’ iddiası Emekli astsubay vahşetinde ''geride mektup bıraktılar'' iddiası
Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir
Trump’tan iki ülkeyi küplere bindirecek karar Biri Türkiye’nin komşusu Trump'tan iki ülkeyi küplere bindirecek karar! Biri Türkiye'nin komşusu
İngiltere ve ABD’den Husilere yönelik hava saldırısı İngiltere ve ABD'den Husilere yönelik hava saldırısı
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
ABD’nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu Hafize Gaye Erkan’ın eski patronu ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu! Hafize Gaye Erkan'ın eski patronu
Sancaktepe’de fabrika yangını Sancaktepe'de fabrika yangını
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
42 ilde FETÖ operasyonu Gizlendiği yerde böyle yakalandı 42 ilde FETÖ operasyonu! Gizlendiği yerde böyle yakalandı
Trafik cezaları değişiyor Bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek Trafik cezaları değişiyor! Bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek

06:56
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
06:29
Hegseth’ten İran’a Sert Uyarı
Hegseth'ten İran'a Sert Uyarı
03:59
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
03:56
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması’nı imzaladı
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı
02:47
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
09:46
Kaçırdığı otobüsün önünü neden kestiğini anlattı: Yolda bayılmışım
Kaçırdığı otobüsün önünü neden kestiğini anlattı: Yolda bayılmışım
09:38
Ferdi Tayfur’un ardından miras kavgası devam ediyor
Ferdi Tayfur'un ardından miras kavgası devam ediyor
09:34
Altın yatırımcısı yine umduğunu bulamadı
Altın yatırımcısı yine umduğunu bulamadı
09:23
Hindistan’da otelde yangın: 15 ölü
Hindistan'da otelde yangın: 15 ölü
09:20
Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı
Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı
09:17
Hindistan Süper Kupası’nda arı saldırısı Hakem ölümden döndü
Hindistan Süper Kupası'nda arı saldırısı! Hakem ölümden döndü
09:11
İspanya’ya 5 saniyenin zararı çok büyük
İspanya'ya 5 saniyenin zararı çok büyük
09:09
Atilla Atasoy: Evde çırılçıplak dolaşırım, depreme de öyle yakalandım
Atilla Atasoy: Evde çırılçıplak dolaşırım, depreme de öyle yakalandım
08:59
Muğla’nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2025 08:09:27. #7.13#
SON DAKİKA: Kaldığı otelde yatağının altından kimliği belirsiz adam çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.