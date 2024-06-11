Kaliforniya'da bir kadın, gözaltına alınmamak için aracın üstüne çıkıp soyundu - Son Dakika
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Kaliforniya'da bir kadın, gözaltına alınmamak için aracın üstüne çıkıp soyundu

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Kaliforniya'da, polis tarafından kovalanan 35 yaşındaki bir kadın, gözaltına alınmamak için aracın üstüne çıplak bir şekilde çıktı. Los Angeles'ın Culver City mahallesi yakınlarında yaşanan olayda, kadın siyah bir SUV'nin üstüne çıktı ve tüm kıyafetlerini çıkararak çıplak kaldı. Kadının bu hareketi, yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Kadın, kısa süre sonra kaçma, tutuklamaya direnme ve saldırı suçlamalarıyla tutuklandı.

11.06.2024 10:54
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Kaliforniya'dapolis tarafından kovalanan bir kadın, gözaltına alınmamak için çıplak bir şekilde aracın üstüne çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Los Angeles'ın Culver City mahallesi yakınlarındaki I-405 üzerindebir polis takibi görülüyor.

İki California Otoyol Devriyesi aracı, HOV şeridinde ilerleyen siyah SUV'u durdurmaya çalışırken, araç durdu ve bir kadın aniden aracın üstüne çıktı.

35 yaşındaki kadın, gri şort ve beyaz tişört giymiş halde ellerini havaya kaldırdıktan sonra aniden tüm kıyafetlerini çıkararak aracın üzerinde çıplak durdu. Kadının bu hareketi, yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Bir sürücünün, "Hadi kızım, devam et kızım!" diye tezahürat yaptığı duyuldu. Kadın, şortunu da ayak bileklerinin altına indirerek trafikte tamamen çıplak kaldı.

Olayı kaydeden kişi, "Aman Tanrım!" diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Kadın, kısa süre sonra kaçma, tutuklamaya direnme ve saldırı suçlamalarıyla tutuklandı.

Bu olay, Michigan'da sadece bir kovboy şapkası giymiş çıplak bir adamın karla kaplı bir otoyolda yürürken yakalanmasının ardından geldi. Auburn Hills'te I-75 otoyolunda çıplak ayakla yürüyen adamın görüntüleri, YouTube'a yüklendi ve videonun açıklamasında, "Yaklaşık 50-60 yaşlarında bir adam, Auburn Hills, Michigan'da bir kar fırtınası sırasında 75 numaralı otoyolda yürüyordu. Yee haw kovboy lol." yazıyor.

Kaliforniya'da bir kadın, gözaltına alınmamak için aracın üstüne çıkıp soyundu
Kaliforniya'da bir kadın, gözaltına alınmamak için aracın üstüne çıkıp soyundu
Kaliforniya\'da bir kadın, gözaltına alınmamak için aracın üstüne çıkıp soyundu

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Son Dakika 3.Sayfa Kaliforniya'da bir kadın, gözaltına alınmamak için aracın üstüne çıkıp soyundu - Son Dakika

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