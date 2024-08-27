Kaliforniya'da polis anne ve babasını öldüren saldırganı bacaklarından vurarak etkisiz hale getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kaliforniya'da polis anne ve babasını öldüren saldırganı bacaklarından vurarak etkisiz hale getirdi

Geniş Video İzle

Kaliforniya'da Joseph Gerdvil (41), ebeveynlerini ve köpeklerini vahşice öldürdü. Polis geldiğinde saldırgan davrandı, yaralı ele geçirildi. Hastanede durumu stabilize edildi, cinayet suçlamasıyla karşı karşıya. Evde ebeveynlerinin başsız cesetleri ve parçalanmış köpek bulundu. Komşular, önceki gün baba-oğul kavgası ve Gerdvil'in uyuşturucu sorunu olduğunu iddia etti. Olay, ruh sağlığı ve aile içi şiddet konularında farkındalık ihtiyacını vurguladı.

27.08.2024 11:44  Güncelleme: 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaliforniya'da korkunç bir aile trajedisi yaşandı. 41 yaşındaki Joseph Gerdvil, ebeveynleri Ronald (77) ve Antoinette'i (79) ve aile köpeklerini vahşice öldürdü.

Polis, çağrı üzerine geldiğinde şüpheli, memurlara bir kürek fırlattıktan sonra üzerlerine yürüdü. Uyarılara rağmen durmayınca polis ateş açtı. Yaralanan Gerdvil yerde yatarken, şaşırtıcı bir şekilde Tina Turner ve Stevie Wonder şarkıları söylemeye başladı.

Olay yerinde yapılan incelemede, Gerdvil'in ebeveynlerinin başsız cesetleri ve parçalanmış köpekleri bulundu. Bu vahşet, sakin bir mahalle olarak bilinen bölgede şok etkisi yarattı.

Komşular, olaydan bir gün önce Joseph'in babasıyla şiddetli bir tartışma yaşadığını ve uyuşturucu sorunu olduğunu iddia etti. Gerdvil'in sosyal medya hesaplarında yaptığı bazı rahatsız edici paylaşımlar da dikkat çekti.

Hastaneye kaldırılan Gerdvil'in durumu stabilize edildi ve cinayet suçlamasıyla karşı karşıya. Polis, bu korkunç olayın nedenini araştırmaya devam ediyor. Mahalle sakinleri, sessiz ve arkadaş canlısı olarak tanınan ailenin böyle bir trajediye kurban gitmesine inanamıyor.

Bu olay, toplumda ruh sağlığı ve aile içi şiddet konularında daha fazla farkındalık ve destek ihtiyacını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaliforniya'da polis anne ve babasını öldüren saldırganı bacaklarından vurarak etkisiz hale getirdi
Kaliforniya'da polis anne ve babasını öldüren saldırganı bacaklarından vurarak etkisiz hale getirdi
Kaliforniya\'da polis anne ve babasını öldüren saldırganı bacaklarından vurarak etkisiz hale getirdi

Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, 3-sayfa, Dünya, Baba, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kaliforniya'da polis anne ve babasını öldüren saldırganı bacaklarından vurarak etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ramo: işte aradığım adalet bu 2 0 Yanıtla

10:55 İzmir’de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu İzmir'de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
09:24 Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı
08:57 İkinci el araç satışında yeni dönem Artık her önüne gelen ilan veremeyecek İkinci el araç satışında yeni dönem! Artık her önüne gelen ilan veremeyecek
07:58 İlk vakayı duyurdular bile ABD’de ’’Ölümcül Virüs’’ alarmı, tedavisi de yok İlk vakayı duyurdular bile! ABD'de ''Ölümcül Virüs'' alarmı, tedavisi de yok
17:16 Yusuf Dikeç’ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap
17:09 Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı
17:03 Bu nasıl değişim İkisinin de aynı kadın olduğuna kimse inanmıyor Bu nasıl değişim? İkisinin de aynı kadın olduğuna kimse inanmıyor
16:24 Finlandiya’da yaşayan Türk vatandaşından ezber bozan sözler Finlandiya'da yaşayan Türk vatandaşından ezber bozan sözler
16:19 Şişli’de Rum Ortodoks Mezarlığı’nda kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı Şişli'de Rum Ortodoks Mezarlığı'nda kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı
16:19 Düzce’de düğün konvoyunda drift atan sürücüye ağır ceza Düzce'de düğün konvoyunda drift atan sürücüye ağır ceza
16:15 FETÖ’cü hesapların “Gazi Başkomutan“ yalanı ellerinde patladı FETÖ'cü hesapların "Gazi Başkomutan" yalanı ellerinde patladı
16:14 Çek jimnastikçi Natalie Stichova, Almanya’daki Neuschwanstein Şatosu’nda selfie çekerken 80 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti Çek jimnastikçi Natalie Stichova, Almanya'daki Neuschwanstein Şatosu'nda selfie çekerken 80 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti
15:57 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Ölen balıklar buraya ait değil, gemilerle taşındı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Ölen balıklar buraya ait değil, gemilerle taşındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 12:16:42. #1.11#
SON DAKİKA: Kaliforniya'da polis anne ve babasını öldüren saldırganı bacaklarından vurarak etkisiz hale getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement