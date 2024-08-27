Kaliforniya\'da polis anne ve babasını öldüren saldırganı bacaklarından vurarak etkisiz hale getirdi

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Kaliforniya'da korkunç bir aile trajedisi yaşandı. 41 yaşındaki Joseph Gerdvil, ebeveynleri Ronald (77) ve Antoinette'i (79) ve aile köpeklerini vahşice öldürdü.

Polis, çağrı üzerine geldiğinde şüpheli, memurlara bir kürek fırlattıktan sonra üzerlerine yürüdü. Uyarılara rağmen durmayınca polis ateş açtı. Yaralanan Gerdvil yerde yatarken, şaşırtıcı bir şekilde Tina Turner ve Stevie Wonder şarkıları söylemeye başladı.

Olay yerinde yapılan incelemede, Gerdvil'in ebeveynlerinin başsız cesetleri ve parçalanmış köpekleri bulundu. Bu vahşet, sakin bir mahalle olarak bilinen bölgede şok etkisi yarattı.

Komşular, olaydan bir gün önce Joseph'in babasıyla şiddetli bir tartışma yaşadığını ve uyuşturucu sorunu olduğunu iddia etti. Gerdvil'in sosyal medya hesaplarında yaptığı bazı rahatsız edici paylaşımlar da dikkat çekti.

Hastaneye kaldırılan Gerdvil'in durumu stabilize edildi ve cinayet suçlamasıyla karşı karşıya. Polis, bu korkunç olayın nedenini araştırmaya devam ediyor. Mahalle sakinleri, sessiz ve arkadaş canlısı olarak tanınan ailenin böyle bir trajediye kurban gitmesine inanamıyor.

Bu olay, toplumda ruh sağlığı ve aile içi şiddet konularında daha fazla farkındalık ve destek ihtiyacını bir kez daha gözler önüne serdi.